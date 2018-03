At den amerikanske internethandelsgigant Amazon med stor sandsynlighed er på vej til Danmark, kan være godt for den danske forbruger, hvis man ønsker at spare penge på en række forskellige produkter.

Det mener detailhandelsekspert Per Østergaard Jakobsen, der er direktør hos Efficiens og ekstern lektor ved CBS.

»Amazon er jo rigtigt store og stærke. Der er ingen tvivl om, at konkurrencen vil blive skærpet. I hvert fald på den korte bane - på længere sigt er det næppe tilfældet,« siger han og forudser, at Amazon er så store, at de potentielt kan skabe en situation, hvor de har monopol.

Hvis man er i tvivl om Amazons størrelse, så skal man bare lade tallene tale for sig selv. På verdensplan var Amazon i 2017 den tredjestørste detailvirksomhed ifølge finansmediet Forbes - kun overgået af Wallmart og CVS. Og i 2016 var Amazon.com/Amazon.co.uk den webshop, som danskerne benyttede sig næstmest af. Det viser en undersøgelse fra Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH).

Det kan være kæder som Matas, som det kommer til at ramme hårdt Per Østergaard Jakobsen, direktør og ekstern lektor

På Amazons hjemmeside kan man finde et væld af produkter fra tøj til videospil, bøger, elektronik, køkken-gadgets osv. Men hvor vil de danske forbrugerne blive 'stjålet' fra? Eller rettere sagt, hvilke danske spillere på markedet kommer det til at ramme?

»Det kan være kæder som Matas, som det kommer til at ramme hårdt. Kosmetik-produkter er relativt dyre, og dem kan Amazon måske levere i en helt anden prisklasse. Også elektronik er et område, hvor man kan se, der kommer en benhård konkurrence,« siger han og nævner i den forbindelse også køkkenmaskiner som en produktkategori, hvor man med stor sandsynlighed vil kunne spare penge.

Det handler om at være anderledes

Man har altid kunnet købe fra Amazons forskellige hjemmesider, selvom man har adresse i Danmark, men at Amazon rykker tættere på dig og mig i form af at have et lager i Sverige betyder, at leveringstiden bliver bragt gevaldigt ned.

Men det kommer ifølge Per Østergaard Jacobsen ikke til at have en dommedagseffekt, så længe man lægger den rette strategi.

De er med til at presse en meget konservativ branche Per Østergaard Jakobsen, direktør og ekstern lektor

»Det handler meget mere om at være anderledes end at være billigst. På det parameter (billigst) ville man ikke kunne slå Amazon,« siger han og fortsætter:

»De er med til at presse en meget konservativ branche. I Danmark har vi været længe om at komme i gang. Det er måske det, der indhenter os nu.«

Amazon, der sælger egne og andre producenters produkter, har forsøgt sig med flere innovative tiltag, eksempelvis har de eksperimenteret med at levere pakker med drone i Cambridge i England.

Det var den svenske avis Dagens Industri, som har talt med flere eksperter, der afslørede, at Amazon er i gang med at rekruttere svenske medarbejdere til en svensk lancering, og at de sandsynligvis også vil åbne op i Danmark og Finland på samme tidspunkt - til sommer.