1.3 milliarder kroner.



Så mange penge har Bestseller med Anders Holch Povlsen i spidsen sendt til den danske stat på et år.



Det fremgår af den pressemeddelelse, der fredag kom sammen med koncernens årsregnskab.



Totalt har Bestseller givet samfundsmæssigt bidrag på 5,6 milliarder kroner i alle de lande, hvor de laver forretning.



Dette bidrag til samfundsøkonomien omfatter moms, indeholdt skat af medarbejdernes lønninger, selskabsskatter samt told og afgifter, lyder det.

Bestseller har hovedsæde i Aarhus, men har 290 butikker rundt omkring i landet herunder blandt andre Vero Moda, Only og Jack & Jones.

I alt beskæftiger koncernen 17.000 medarbejdere på verdensplan – 4000 af dem i Danmark.

Få flere nyheder fra Aarhus

I regnskabsåret 2020/2021 omsatte Bestseller for 26,4 milliarder kroner. Det giver koncernen en fremgang på ni procent i omsætning i forhold til forrige årsregnskab, hvor virksomheden omsatte for 24,1 milliarder kroner.

De kommer ud med et plus på 4,6 milliarder kroner før skat. Efter skat er resultatet på 3,6 milliarder kroner.

Anders Holch Povlsen er en af Danmarks absolut rigeste personer med en estimeret formue på omkring 80 milliarder kroner.

Det gør ham til en af de 200 rigeste personer i verden.