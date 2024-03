Alle klapper i om den kontroversielle bookmaker, der viser sig i Royal Arena.

Nogle af verdens bedste esports-udøvere kæmper lige nu København, hvor den første Major-turnering indenfor Counter-Strike 2 løber af stablen, men pengene til de store præmiesummer kommer fra kontroversiel kant.

Den store bettingsponsor hos arrangørerne fra rumænske PGL er nemlig 1xBet, der er blokeret i flere lande, deriblandt Danmark. I det store engelske medie The Times er 1xBet blevet kaldt et af de mest kontroversielle bettingselskaber i verden.

Det afholder dem dog ikke fra at flage i Danmark, selvom de i marts 2019 fik stillet stolen for døren sammen med 24 andre hjemmesider, der udbød ulovligt spil i Danmark. I videoen herunder kan 1xBets logo ses meget åbenlyst.

Spillemyndigheden kan efter B.T.s henvendelse om bookmakerens tilstedeværelse på dansk grund ikke kommentere den konkrete sag, men oplyser følgende:

»Spillemyndigheden kan bekræfte, at den pågældende udbyders hjemmeside er DNS-blokeret, og at det ikke er tilladt at markedsføre sig mod det danske marked uden en tilladelse fra Spillemyndigheden.«

»Spillemyndigheden fører også tilsyn til begivenheder i Danmark,« lyder det.

Ifølge dansk lovgivning kan der vanke bøde.

»Det er ulovligt at reklamere for spil og spiludbydere, som ikke har en tilladelse til at udbyde spil i Danmark. En reklame er derfor ulovlig, når der reklameres for spil, som udbydes uden den nødvendige tilladelse. Ulovlig reklamering kan straffes med bøde,« skrives det.

Trods flere henvendelser har der været radiotavshed fra Royal Arena, der lægger hus til arrangementet.

HLTV, der viser begivenheden, har heller ikke reageret.

Arrangøren PGL og 1xBet er også tavse.

De to sidstnævnte ville dog gerne fortælle om deres partnerskab tilbage i februar, da 1xBet blev annonceret som officiel betting partner ved begivenheden i København.

»1xBet vil med glæde støtte denne turnering og yde den nødvendige medie- og økonomisk støtte,« lød det fra 1xBet-repræsentanten Alex Sommers.

Præmiepuljen ved den store turnering på dansk grund er på 8,6 mio. danske kroner, men det er uklart, hvor meget bookmakeren uden dansk licens bidrager med.

Sidste år dukkede 1xBet også op på TV 2 efter en fejl på en bannerreklame under badminton-turneringen Denmark Open, hvilket Badminton Danmark beklagede i klare vendinger.