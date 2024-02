Et privilegium

Det er ordet, som Nicolaj Kopernikus har brugt til at beskrive den tjans, han henover 23 programmer havde som vært på DR-podcasten 'Verdens bedste film'.

I det nye år er stafetten givet videre til Birgitte Hjort Sørensen, ligesom Nicolaj Kopernikus i sin tid selv overtog den fra Claes Bang. Men han lægger i skjul på, at han savner værtsrollen.

»Ja, det gør jeg. Jeg savner det, men jeg har givet stafetten videre, det er jo en del af konceptet. Jeg lavede 23 episoder, og man når at gøre det lidt til sit eget. Jeg blev sgu meget glad for det, jeg blev meget glad for de ugentlige samtaler (med gæsten, red.), dybe samtaler, hvor filmen var en katalysator eller undskyldning for at få nogle dybe samtaler,« forklarede Nicolaj Kopernikus på den røde løber til den nye 'Afdeling Q'-film, 'Den grænseløse'.

»Når folk kommer med det, som de synes er verdens bedste film, så kommer de med noget, som er tæt på, og det var skide fedt.«

Nicolaj Kopernikus var selv første gæst hos den nye vært, og der havde han valgt 'Three Bilboards Outside Ebbing, Missouri' som sit bud på verdens bedste film.

Siden har han også talt med Birgitte Hjort Sørensen, som han fortæller er faldet godt til og er glad for værtstjansen.

»Så alt er godt,« sagde Nicolaj Kopernikus.

Og selvom han savner værtsjobbet, går han ikke med planer om at vippe den nye vært af pinden.

»Nej, det er ikke det, det handler om. Birgitte er vildt dygtig, og som jeg har sagt til hende, så kan stafetten jo godt gå tilbage igen. Man kan jo godt aflevere stafetten tilbage,« lød det med et smil fra skuespilleren.