Siden oktober har det fremgået af de offentlige registre.

Men først nu bekræftes det, at Christian Kjær er flyttet tilbage til Danmark, efter han for fire år tilbage rykkede til Schweiz på grund af sin utilfredshed med konsekvenserne af, at han påkørte en person under et cykelløb.

I den nye TV 2-dokumentar 'Christian Kjærs sidste vilje: Eftermæle, arv og sygdom' fremgår det nemlig, at Christian Kjær efter dokumentaren er rykket hjem igen, nærmere bestemt til sin ejendom i Them nær Silkeborg.

'Christian er flyttet tilbage til Danmark og til Skærbæk Plantage, hvor han vil bo. Han ønsker at blive begravet i Danmark,' skrives det i slutningen af dokumentaren.

B.T. og flere andre medier har siden oktober uden held forsøgt at få en kommentar om hjemvendelsen fra Christian Kjær og Susan Astani.

Ægteparret har tidligere forklaret, at de følte sig tvunget ud af Danmark, fordi de med deres mange ejendomme herhjemme blev gjort fuldt skattepligtige, hvis de selv ville disponere over hjemmene.

Derfor var Christian Kjær og Susan Astani igang med at sælge de sidste af deres boliger, slotte og skovområder i Danmark, men siden har de altså sadlet om.

I 'Christian Kjærs sidste vilje: Eftermæle, arv og sygdom' fortæller den 80-årige FLSmidth-arving da også, at han elsker sit flotte naturområde ved Skærbæk Plantage, hvor han nu har adresse.

Her ser man også rigmanden på fisketur med sønnen Alexander ved stedets private sø.

Det afsløres desuden også, at det netop er Christian Kjærs yngste søn, den 11-årige Alexander, som rigmanden har med konen Susan Astani, der skal arve hans elskede skovområde Skærbæk Plantage.

Men først er Christian Kjær og Susan Astani altså selv flyttet ind på ejendommen, så de er klar til, når Christian Kjær engang skal begraves hjemme i Danmark.

I dokumentaren vurderer den 80-årige rigmand selv, at han »dør inden for fem år, seks år«, og derfor er præmissen for programmet altså også, at Christian Kjær skal gøre sin 'sidste vilje' og få bestemt sit testamente.

Det betyder blandt andet, at rigmanden har gjort de to ældste af sine børn arveløse. Læs mere om det HER.