Peter Sagan troede, at han havde lagt chokket bag sig, efter han fik foretaget en hjerteoperation i februar.

Men nu viser det sig, at den er gal igen. Cykelikonets hjerte er stadig ikke er i orden, derfor skal han under kniven igen.

Det oplyser den 34-årige slovak på Instagram. Du kan se opslaget i bunden af artiklen.

»Mens jeg trænede på de klippede stier i Marseille, ramte mit hjerte et par bump,« skriver Peter Sagan.

Han forsikrer dog, at det ikke er noget alvorligt, og at han ikke ser frem til en lang pause fra det, han elsker allermest.

»Ikke noget at bekymre sig om, man kan sige, at mit hjerte har brug for et pitstop. Jeg skal opereres i næste uge, og takket være min ven, sportskardiologen Dr. Roberto Corsetti, er jeg sikker på, at jeg vil være tilbage i sadlen meget snart.«

Peter Sagan fik sig i første omgang en grim overraskelse ved Chelva-løbet i Spanien, hvor hans hjerte pludseligt bankede derudad, og hans puls ramte mere end 200 slag i minuttet.

Det førte til en operation på et hospital i Ancona i Italien.

Ved årsskiftet lod Sagan sig pensionere fra landevejscyklingen for at fokusere på moutainbikedisciplinen i stedet for.

I øjeblikket drømmer han om at hente en medalje ved sommerens OL i Paris.