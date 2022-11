Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Skandalernes VM står for døren.

De seneste mange år har det, der skulle have været en fodboldfest, stået i skyggen af den sønderlemmende kritik af Qatar som VM-vært.

Et land uden stadioner, men med brud på menneskerettigheder og vanvittige temperaturer var med til at gøre landets kandidatur helt absurd – på papiret. For det endte som bekendt, som det gjorde. Og Qatar fik slutrunden.

»FIFA skulle aldrig nogensinde have gået med til slutrunder i Rusland og Qatar, som blev valgt på samme tid. Konvolutterne var formentlig så store, de ikke kunne sige nej,« mener Kenneth Perez, der skal være ekspert for TV 2 under slutrunden.

Kenneth Perez skal dække VM for TV 2. Han er tidligere landsholdsspiller og spillede i størstedelen af sin karriere i Holland i klubber som Ajax, PSV og FC Twente. Vis mere Kenneth Perez skal dække VM for TV 2. Han er tidligere landsholdsspiller og spillede i størstedelen af sin karriere i Holland i klubber som Ajax, PSV og FC Twente.

Særligt de seneste år er kritikken af årets slutrunde haglet ned over FIFA og Qatar.

Men spørger man Perez, sker det alt for sent.

»Allerede da Qatar blev valgt, skulle de store fodboldforbund have skrevet til FIFA for at sige, at de ikke ville møde op i Rusland og Qatar. Lande som Frankrig, Tyskland og de store sydamerikanske nationer,« siger Kenneth Perez.

Den tidligere landsholdsspiller er – mildest talt – fortørnet over, at kritikken af slutrunden fra mange kanter først er kommet nu.

Ifølge ham er det en gratis omgang.

»Det er en ekstremt billig måde at score point på for politikere og folk, der vil i pressen. Det er latterligt og ikke til at holde ud. De skulle have været store i munden dengang, det blev besluttet,« fastslår Kenneth Perez, der har boet i Holland i mere end 20 år og også arbejder for hollandsk tv.

Til gengæld mener han, at det er uden for skiven, at aktørerne selv – spillerne – bliver spurgt ind til det politiske aspekt ved den kontroversielle slutrunde.

»I Holland er der også meget kritik. Jeg kan blive helt forarget over, at journalister bliver ved med at spørge trænere og spillere,« siger Kenneth Perez.

»Nu konfronterer man spillere, der skal ned for at spille fodbold, om menneskerettigheder. Det synes jeg er helt forrykt.«

Han kommer også med en bredside til de, der argumenterer for, at det er godt med en slutrunde i Qatar, fordi det vil kaste lys over de problemer, der præger olielandet.

»Så er der dem, som siger, at det er godt, for så kommer der mere opmærksomhed på problemerne, og det er jo folk med penge i klemme.«

»Forleden sad en VM-ambassadør og sagde, at homoseksualitet er en sygdom. Det er jo fuldstændig vildt og helt imod vores nordeuropæiske tankegang. Men det er ikke nogen overraskelse, at de ser sådan på det,« fastslår han.

»Jeg kan ikke blive rystet over, for man kender jo deres tankegang omkring det. Men jeg kan kun gentage mig selv. Man skulle have løst det dengang.«

Den tidligere landsholdsmålmand Peter Schmeichel er en af dem, der har skabt furore blandt danskerne, da han valgte at takke ja til en tjans som ekspert på den qatarske, statsejede tv-station BeIn Sports.

Siden har den tidligere Manchester United-målmand været komplet tavs omkring rollen, hvilket potentielt sætter hans søn, Kasper, i en noget mærkværdig situation.

»Jeg synes ikke, at man skal spørge Kasper Schmeichel om det – og hvad han synes om arbejdsforholdene,« fastslår Kenneth Perez.

»Han har jo intet med dem at gøre, og så er man jo ikke ansvarlig for sin far. Det er enhvers eget moralske kompas, der bestemmer, hvad man vil gøre – og for hvilke beløb.«

Danmark er kommet i gruppe med Tunesien, Frankrig og Australien, der henholdsvis skal i kamp mod Danmark 22., 26. og 30. november.