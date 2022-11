Lyt til artiklen

Det danske landshold har aldrig leveret en større skuffelse, end det har ved dette års VM-slutrunde.

Så kontant er vurderingen fra B.T.s sportskommentator Lasse Vøge, efter Danmark på vel nærmest katastrofal vis mislykkedes med at slå Australien og dermed ikke magtede at gå videre fra en VM-gruppe med Frankrig, Tunesien og Australien.

»Jamen, så blev vi vidner til den største slutrundeskuffelse i dansk landsholdshistorie. Ja, vi er før røget hjem med tre nederlag - ved EM i 1988 og EM i 2000 - og ja, VM i 2010 var da også ren ynk.«

»Men det her landshold i 2022 har så meget kvalitet, den perfekte alder og ankom til Qatar med en perfekt rytme efter halvandet år med succes og begejstring. Og holdet var havnet i en gruppe med to hold, man skal vinde over 19 ud af 20 gange,« siger Lasse Vøge og uddyber den kradse kritik af Kasper Hjulmand og det danske landshold.

Andreas Christensen og Joachim Andersen græmmede sig stort, efter Australiens 1-0-scoring. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Andreas Christensen og Joachim Andersen græmmede sig stort, efter Australiens 1-0-scoring. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det er en kæmpe overraskelse og uhørt skuffelse, at dette hold ikke klarer sig videre fra gruppespillet. Det er en misset mulighed for denne generation - og det er ikke sikkert, den kommer igen.«

Oveni det dumpede VM på banen, hvor det kun blev til et - ET! - point mod Tunesien, ja, så har DBU's håndtering af den megen polemik rundt om slutrunden i Qatar rent ud sagt været en katastrofe, hvis man spørger B.T.s sportskommentator.

De største danske slutrundeskuffelser EM i 1988: 0 point, målscore på 2-7. I gruppe med Vesttyskland, Italien og Spanien

EM i 2000: 0 point, målscore på 0-8. I gruppe med Holland, Frankrig, Tjekkiet

VM i 2010: 3 point, målscore på 3-6. I gruppe med Holland, Japan, Cameroun

VM i 2022: 1 point, målscore på 1-3. I gruppe med Frankrig, Australien, Tunesien

»Til den sportslige skuffelse skal det også med, at VM har været en pr-katastrofe for DBU, der ellers kom med de bedste intentioner.

»Men som ikke var villig til at betale prisen for at stå fast på de værdier, som landsholdet og unionen bryster sig med at være bygget op omkring.«

Og derfor venter nu en alvorlig opgave, mener Lasse Vøge.

»Det er et landshold, en landstræner og en politisk DBU-ledelse, der nu tøffer hjem fra ørkenen med et stort genopbygningsarbejde i Hummel-taskerne.«

Opgaven kan passende begynde torsdag, hvor landsholdet efter alt at dømme vender snuden mod Danmark igen.