Det gav enorme kuldegysninger. Ekstase. Og en helt vild håndboldkamp.

Danmark er verdensmestre 2023! Smag lige på det, venner! En opvisning i verdensklasse fra Nikolaj Jacobsens mandskab, der nu har skrevet sig ind i historiebøgerne.

For det er første gang nogensinde, at et landshold har vundet VM tre gange i træk. Nyd det. Og nyd det her landshold, for hvor er det for vanvittigt.

Dem kommer vi til at huske i mange år. Måske for evigt.

Her er B.T.s dom efter finalesejren på 34-29 over Frankrig:

Sådan spiller man en VM-finale. Sikke et niveau fra begge mandskaber. Det var ren verdensklasse - hatten af for det. Og Nikolaj Jacobsens mandskab viste i den grad, hvad de er lavet af.

Nerver af stål og håndboldspil i verdensklasse. Det var en fantastisk kamp, hvor begge hold bød hinanden op til dans.

Danskerne spåede, at det nok ville blive tæt, og det fik de i den grad ret i. Masser af nerve, høj puls, intensitet, og så brillerede flere stjerner i offensiven. I defensiven gjorde de også, hvad de kunne mod de stærke franskmænd.

Det er umuligt at holde Frankrig fra at score, for kvaliteten på det hold er så højt, men jerngrebet var så stramt, som det kunne være.

Og i anden halvleg slog danskerne fast, hvorfor de er forsvarende verdensmestre, for der satte de det hele endegyldigt på plads med en offensiv i verdensklasse. Den sprudlede, som var der ingen dag i morgen!

Så du ham? Rasmus Lauge. Så kort og godt kan det siges. Men han fortjener alligevel flere ord med på vejen.

Sikke en kamp, og hvor gik han forrest så forbilledligt. Den rutinerede landsholdsstjerne spillede en vanvittig kamp, hvor han flere gange drev gæk med det franske forsvar og høvlede mål ind på stribe.

Han satte vel knap en fod forkert. Og sikke en kamp at gøre det i. Det var vanvittigt at være vidne til.

Og sikke en historie for Rasmus Lauge, der startede med at være skadet. Han troede, han var ude og slet ikke kunne nå at spille med ved årets slutrunde, og så leverer han bare et comeback på den måde.

Rasmus Lauge spillede en forrygende kamp! Foto: Tamas Kovacs Vis mere Rasmus Lauge spillede en forrygende kamp! Foto: Tamas Kovacs

Han er ikke den eneste, der fortjener enorm ros. Det samme gør blot 22-årige Simon Pytlick, der har taget hele håndboldverdenen med storm.

Så rolig, så enormt uimponeret. Han er fremtidens mand, det er der absolut ingen tvivl om.

Verdensmestre. OL i 2024. Så kunne januar 2023 da ikke starte bedre for de danske landsholdsstjerner.

Hvor er det vanvittigt. Danmark er verdensmestre. IGEN. Det bliver man aldrig træt af at se på, og sikke en måde at blive det på. Niveauet i finalen var tårnhøjt, og begge mandskaber gjorde i den grad deres til at gøre sig fortjent til at hænge guldet om halsen.

VM finale mellem Danmark og Frankrig i Tele2 Arena i Stockholm, søndag den 29 januar 2023 Foto: Liselotte Sabroe Vis mere VM finale mellem Danmark og Frankrig i Tele2 Arena i Stockholm, søndag den 29 januar 2023 Foto: Liselotte Sabroe

Danmark trak det længste strå efter en forrygende indsats, hvor flere markerede sig i offensiven. ‘Hvor skal vi sove i nat?’ lød den velkendte sang over højtaleren, men det bliver nok minimalt for danskerne, og det lever de nok rigtig fint med. For mon ikke der er - en uhyre fortjent - fest, der venter, når de har forladt hallen.

Og i morgen? Alle mand på Rådhuspladsen!