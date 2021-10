»Vidste du, at hvis en anden hopper i sengen, så tæller det ikke?«

Det mener unge mormoner i hvert fald. De har angiveligt fundet en måde at dyrke sex på, hvor de forbliver jomfruer i Guds øjne. Det hedder 'soaking'.

Det fungerer ved, at manden trænger ind i kvinden med penis, som ved normal penetrering. Dog er den store hurdle, at de to, der dyrker sex, ikke må lave nogen bevægelser. Derfor kræver det en ven, der kan hoppe på sengen for at skabe sexlignende bevægelse og friktion – uden at nogen sexpartner rent faktisk bevæger sig.

'Soaking' kan også kaldes for 'jump humping', og i denne TikTok-video kan du se, hvordan det fungerer i praksis.

Som mormon er det forbudt at dyrke sex inden ægteskabet. Og derfor ser unge mormoner fordelen i 'jump humping', hvor man altså har sex uden at have sex – og derfor ikke mister sin jomfrulighed i Guds eller kirkens øjne. Det skriver New York Post.

Selvom det ser usandsynligt ud, skulle det efter sigende være et udbredt fænomen.

'Soaking'-hashtagget har omkring 25,8 millioner tags på TikTok i skrivende stund, og fænomenet er da også kendt i 'den virkelige verden.'

I nedenstående video fra Barstool Sports i 2019 beskriver en kvinde fra mormonkollegiet Brigham Young University, hvad 'soaking' er, og at det er et fænomen blandt unge på kollegiet.

Mange mennesker nægter dog stadig at tro på, at 'soaking' virkelig foregår, og vælger derfor at se på fænomenet med en ironisk distance.

