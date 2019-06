Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Lige nu lægger du stor vægt på dit hjem. Du værdsætter din familie og sørger for, at rammerne

er i orden. Du begynder også at fatte interesse for din egen historie.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebs

Tyren

Lige nu er du allermest lykkelig, hvis du befinder dig lige der, hvor du kan opsnappe de seneste

nyheder, ideer og tendenser. Du er på forkant med det sidste nye.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvilling

Tvillingerne

Nu er det vigtigt, at du kan efterleve dine værdier og få mest muligt ud af det, du har af

medfødte talenter og ressourcer. Du trives, når du finder den rette hylde.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfru

Krebsen

Du er i kontakt med dit følelsesliv nu, og du skjuler ikke din tilstedeværelse. Din entusiasme er

særdeles smitsom, men du kan blive overvældet af dit eget indre liv.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisk

Løven

Du har et stort behov for at trække dig, så du kan genoplade. Du nyder at være på og blive set,

men lige nu har du brug for at udforske dine egne indre dimensioner.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Fisk

Jomfruen

Du får energi af at være sammen med dem, der er på samme bølgelængde. Alligevel har du det

også godt, når du bryder med konventionen og gør, hvad der passer dig.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Vægten

Lige nu evner du at arbejde meget hårdt og overvinde en modstand, som kunne stoppe andre.

Du er energisk, når du giver den i rollen som leder med en masse ansvar.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Skorpionen

Du er i gang med at udvide dit verdensbillede, dels gennem den viden, du tilegner dig, dels

gennem de erfaringer, du gør dig. Du leder nemlig efter den røde tråd.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytte

Skytten

Her og nu får du energi af intensitet og bliver tiltrukket af det i andre folk. Din aktuelle

tilbøjelighed går i retning af det, der er fremmed, farligt og tabu.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpion

Stenbukken

Lige nu kan det kan være svært at være alene, for du føler, at du kommer til din ret, når der er

andre mennesker tilstede, men du er på udebane og skal indrette dig.

Kærlighed:2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Krebs

Vanbæreren

Her og nu har du en naturlig fornemmelse, hvordan man sætter tingene i system. Du ved, hvor

enkeltdelene passer ind, og hvor mennesker kan gøre mest gavn og nytte.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfru

Fisken

Nu vokser du som menneske, når du sætter dig ud over dig selv og tager en chance eller skaber

noget helt nyt. Du dyrker også forelskelsen, sværmeriet og romantikken.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løve