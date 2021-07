Et træ vælter ned i nogle elledninger. Mere skulle der ikke til, så var den såkaldte megabrand i fuld gang i Californien.

Og med de ekstremt høje temperaturer, det ekstremt tørre landskab og så den helt forkerte vind, så er der ikke meget at stille op, og efter blot et par timer havde den voldsomme brand allerede vokset sig stor og fået et navn.

Dixie, hedder hun. En vild og ustyrlig tøs, som det lokale brandvæsen har svært ved at styre.

»Branden vil fortsætte med at udvide sig, så der bliver behov for kritiske ressourcer for at kontrollere og styre hændelsen,« har Californiens Brandvæsen udtalt ifølge USA Today

Her gør to beboere, der er berørt at branden sig klar til at køre væk fra området. Foto: JOSH EDELSON Vis mere Her gør to beboere, der er berørt at branden sig klar til at køre væk fra området. Foto: JOSH EDELSON

Hun terroriserer et enormt område på 575 kvadratkilometer i Plumas County og er lige nu den største skovbrand i Californien.

På under ti dage er flere tusinde blevet evakueret, og det ser ud til at fortsætte sådan. For Dixie har fart over feltet og spreder sig hurtigt.

Ifølge Los Angeles Times har brandmanden Chris Waters fra Californiens Brandvæsen aldrig set noget lignende i de to årtier han har arbejdet i beredskabet.

»De forhold, som vi står overfor lige nu, har vi ikke set før, og det er på et historisk niveau,« siger han ifølge mediet.

Huse brænder fuldstændig ned, og på billedet her er der ikke meget, der står tilbage at redde. Foto: JOSH EDELSON Vis mere Huse brænder fuldstændig ned, og på billedet her er der ikke meget, der står tilbage at redde. Foto: JOSH EDELSON

Det er dog ikke første gang, at Californien eller USA i det hele taget står overfor massive skovbrande. De seneste år er brandene blevet flere og flere, og ifølge DR er områderne med forhøjet brandrisiko faktisk steget med 1000 procent på 50 år.

Og den stigning fortsætter nok.

For amerikanske skovbrands-eksperter mener ifølge Los Angeles Times, at Californien godt kan vænne sig til så voldsomme skovbrande i fremtiden.

De mener, at når klimaforandringerne gør alt varmere, vil Dixie bare være en af mange skovbrande i bare 2021.