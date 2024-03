»På grund af hårdt arbejde, talent og held har jeg i øjeblikket 500 millioner dollar liggende i kontanter. En stor del af dem havde jeg planlagt at bruge i min præsidentkampagne.«

Sådan skrev Donald Trump forleden på sit sociale medie Truth. Og det var dumt.

Det mener i hvert fald Nick Akerman, der er tidligere anklager – blandt andet i Watergate-skandalen.

Faktisk er det »det dummeste, Donald Trump overhovedet kunne have gjort«.

Årsagen skal findes i en civil sag, hvor ekspræsidenten og hans to sønner for nylig blev dømt for at have oppustet værdien af familievirksomheden Trump Organization.

Ved at gøre dette opnåede virksomheden bedre låneforhold.

Donald Trump har hele tiden afvist at have gjort noget forkert. Faktisk er sagen en personlig vendetta anført af delstaten New Yorks statsadvokat, Letitia James, mener han.

Derfor ønsker han også at anke afgørelsen.

Det kræver, at der bliver stillet en sikkerhed for den bøde, som han og sønnerne er blevet dømt til at betale. En bøde på 464 millioner dollar svarende til næsten 3,18 milliarder kroner.

Men det kan ikke lade sig gøre, lyder det fra ekspræsidenten og hans hold af advokater.

De har spurgt 30 forskellige forsikringsselskaber, om de vil stille kautionen. Samtlige 30 har afvist dem.

Beløbet er simpelthen for højt, lyder det fra Donald Trumps advokater.

Men det argument holder ikke en meter, når rigmanden nu selv offentligt og endda i versaler udbasunerer, at han rent faktisk har pengene, mener Nick Akerman.

»Det er det dummeste, han overhovedet kunne gøre; at smide det på sociale medier, for det er en direkte indrømmelse af, at han har pengene,« siger han ifølge Huffington Post på CNN og fortsætter:

»Husk på, at hvis han ikke betaler kautionen, vil Letitia James i princippet kunne få en retskendelse og få fastfrosset hans bankkonti.«

»Så hvis han virkelig har pengene, er han nødt til at betale dem.«

Renato Mariotti, der er tidligere føderal anklager, er enig i den udlægning. På det sociale medie X henviser han til Donald Trumps opslag og skriver:

»Trump hævder nu, at han har næsten 500 millioner dollar i kontanter, men hans advokater fortalte for nylig appeldomstolen, at han ikke har midler til at stille en kaution på 454 millioner dollar.«

»En af parterne lyver, og du kan forvente, at retten vil spørge Trumps advokater til dette.«

Hovedpersonen selv lader dog til at være indforstået med risikoen.

Han bemærker, at sagens dommer hele tiden har været opmærksom på det store kontantbeløb, han har liggende, og at pågældende af netop den årsag har sat kautionsbeløbet så højt.

Igen fastslår han, at han i egen optik ikke har gjort noget galt.

Det eneste, han har gjort, er at vinde præsidentvalget i 2016, hvilket nu lægger ham til last, mener han:

»Dette er kommunisme i USA!« slutter han sit opslag.

