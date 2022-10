Lyt til artiklen

Det er en kendt sag, at det går stærkt i mediebranchen.

Men hos den engelske avis The Mirror, gik det lørdagen morgen lidt for stærkt.

Det opdagede den britiske finansminister Kwasi Kwarteng, da han læste avisen.

»Det er ikke mig,« skrev Kwasi Kwarteng om en artikel, som omhandlede ham selv, men på billedet var en helt anden mand.

That isn’t me… @DailyMirror pic.twitter.com/rcxn4VjoNW — Kwasi Kwarteng (@KwasiKwarteng) October 1, 2022

Artiklen med det forkerte billede fik Kwasi Kwarteng til tasterne på Twitter.

Og det samme måtte avisen The Mirror, der beklagede, at de bragte det forkerte billede.

»Her til morgen blev et billede i en historie om Kwasi Kwarteng fejlagtigt delt på The Mirror. Dette var en frygtelig fejl, og vi undskylder over for hr. Kwarteng og alle vores læsere.«

»The Mirror har en lang historie med at arbejde mod racisme, og vi vil fordoble vores indsats på dette,« skriver avisen på Twitter.

I artiklen var et billede af Bernard Mensag, der er præsidenten for International Bank of America.

Bernard Mensag havde mødtes med Kwasi Kwarteng i finansministeriet onsdag, og derfor står han foran ministeriet på billedet i artiklen.