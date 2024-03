»My friend, jeg ville aldrig sætte dig i en vanskelig situation. Jeg skal sørge for at papirerne bliver sendt til parlamentet.«

Ordene kom fra Tyrkiets præsident Erdogan, efter Natos generalsekretær Jens Stoltenberg måtte række ud til sin tyrkiske kollega for at få et endeligt »ja« fra Tyrkiet til, at Sverige kunne blive medlem af Nato.

Det fortæller norske Jens Stoltenberg i et større interview med VG.

Han fortæller, at samtalen fandt sted efter tre ugers ventetid på et dokument, der skulle sendes til det tyrkiske parlament for den endelige godkendelse fra Tyrkiet.

Jens Stoltenberg og Tayyip Erdogan trykker hinanden i hånden på Nato topmødet i Madrig. Foto: Susana Vera/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Jens Stoltenberg og Tayyip Erdogan trykker hinanden i hånden på Nato topmødet i Madrig. Foto: Susana Vera/Reuters/Ritzau Scanpix

Lange forhandlinger

Ifølge Natos generalsekretær måtte han i lang tid grave dybt i den diplomatiske værktøjskasse for at få overtalt Tyrkiets præsident Erdogan til at acceptere Sverige som Nato-medlem.

Og her løsnede en privat miniferie op for både forholdet og forhandlingerne, der havde stået på siden 2022.

For de traditionelle diplomatiske samtaler og forhandlinger i Natos hovedkontor i Bruxelles var ikke vejen frem for at få Recep Tayyip Erdogan til i sidste ende gå med til at få svenskerne med i Nato.

De langstrakte forhandlinger startede tilbage i 2022, hvor Sverige og Finland meddelte, at de gerne ville søge om Nato-medlemskab efter Ruslands invasion af Ukraine.

Finnerne blev indlemmet i Nato i 2023, mens svenskerne først kunne hejse flaget foran Natos bygning sammen med alle de 31 andre lande for 14 dage siden.

FAKTA: Sveriges lange vej til Nato-medlemskab Sverige er 32. medlem af alliancen. Sverige og Finland meddelte i 2022, at de to lande ville søge om Nato-medlemskab. Det skete kort tid efter Ruslands invasion af Ukraine. Sidste år lykkedes det Finland at komme med i forsvarsalliancen, mens Tyrkiet og Ungarn længe tøvede med at godkende Sveriges ansøgning. Mandag bliver det svenske flag dog endelig hejst foran Natos hovedkvarter i Bruxelles. Det markerer, at Nato nu med Sverige har i alt 32 medlemslande. Her er et overblik over processen: * Trin 1: Invitation. Sverige og Finland blev på NATO-topmødet i Madrid 2022 formelt inviteret til at blive medlemmer af Nato. * Trin 2: Direkte forhandlinger. Efter at de 30 Nato-lande godkendte, at optagelsesproceduren kan gå i gang, forhandlede de to lande hver for sig med Nato. * Trin 3: Endelig enstemmig godkendelse. Da alle krav var forhandlet på plads, skulle de på daværende tidspunkt 30 medlemslande igen godkende optagelsen. Det gav i første omgang Sverige og Finland observatørstatus ved Nato-møderne. Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, forsikrede de to lande om, at de i overgangsfasen vil få hjælp i tilfælde af eksempelvis et russisk angreb. Med Finlands optagelse (i 2023) blev landet dog formelt sikret af Natos musketered, der garanterer hjælp fra alliancen i tilfælde af et angreb. * Trin 4: De enkelte lande skal stadfæste beslutningen om optagelse. Optagelsen af nye Nato-lande skal som udgangspunkt godkendes parlamentarisk i de enkelte medlemslande, men proceduren kan variere fra land til land afhængigt af deres forfatninger. Det er denne del af processen, som voldte problemer for de to nordiske lande. Det var især Tyrkiet, der var skeptisk. Og det har primært været over for Sverige, som har et stort kurdisk mindretal. Tyrkiet mente, at Sverige har været for lempelig i forhold til Kurdistans Arbejderparti (PKK), der er på EU's terrorliste. Derfor vælger Tyrkiet i første omgang kun at sige ja til Finlands optagelse. Tyrkiet godkender dog Sveriges optagelse 25. januar i år. En måned senere – 26. januar – ratificerer Ungarns parlament Sveriges ansøgning om medlemskab af forsvarsalliancen. * Trin 5: Formel indtræden i Nato. Efter godkendelsen skulle Sverige til sidst »deponere sine tiltrædelsesinstrumenter« hos USA's udenrigsministerium, hvilket officielt gjorde Sverige til Nato-land. Det er den del, som Finland gennemførte 4. april 2023. For Sveriges vedkommende skete det 7. marts 2024. Mandag blev Sveriges optagelse så endelig markeret med en flaghejsningsceremoni i Nato-hovedkvarteret i Bruxelles. Kilder: Reuters, Nato, TT, VG og BBC.

Nu fortæller Jens Stoltenberg, at forhandlingerne trak ud i slutningen af 2023, efter Tyrkiet havde godkendt Sverige på Nato-topmødet i Vilnius i oktober 2023.

Tyrkiets parlament skulle først godkende planen, men Erdogan trak det ud og ville ikke sende en anbefaling til parlamentet, der skulle til for at få det stemt igennem.

»Jeg fortalte præsident Erdogan, at det satte mig i en vanskelig position, at han ikke havde sendt anbefalingen om at godkende Sveriges medlemskab til parlamentet endnu.«

»Det var tre uger efter, at parlamentet var mødt ind efter sommerferien. Og for hver dag der gik, blev tilliden til vores udmelding i Vilnius svækket,« siger Stoltenberg til VG.

Herefter beroligede Erdogan generalsekretæren med, at han ikke ville stille ham i en vanskelig situation. Dagen efter blev dokumenterne sendt til Tyrkiets parlament, der senere godkendte Sverige.

Miniferie til Istanbul

Inden aftalen kom i hus måtte, Stoltenberg selv aktion, da han fik en invitation til at besøge familien Erdogan.

»Jeg takkede ja med det samme,« siger Stoltenberg, der tog sin kone Ingrid Schulerud med på miniferien til Istanbul.

»Det kunne blive en vigtig tur, både fordi det er vigtigt at have et godt personligt forhold til Tyrkiet og til præsident Erdogan. Men også fordi det var en enestående anledning til at få Sverige med,« lyder det.

Stoltenberg sammen med Erdogan på en sejlads på miniferien. Her deltog også Emine Erdogan og Ingrid Schulerud. Foto: Presidency of the Republic of Türkiye Vis mere Stoltenberg sammen med Erdogan på en sejlads på miniferien. Her deltog også Emine Erdogan og Ingrid Schulerud. Foto: Presidency of the Republic of Türkiye

Turen til Istanbul fandt sted 3. november 2022, hvor en Nato-delegation også deltog.

I tre dage var Stoltenberg ægteparret i Tyrkiet, hvor de levede sammen med Erdogan og hans kone. De spiste alle måltider sammen og var på en længere sejltur på Bosporus-strædet.

VG skriver videre, at Stoltenberg giver sin stabschef Stian Jenssen en stor del af æren for, at aftalen til sidst lykkedes.

For han lykkedes med at få Finland, Sverige og Tyrkiet til at møde på et topmøde i Madrid 2022 for at få parterne til at nærme sig hinanden, efter at Tyrkiet først havde afvist optagelsen.

Senere gik forhandlingerne i hårdknude, da Rasmus Paludan i januar 2023 begyndte at brænde koraner af i Stockholm tæt på den tyrkiske ambassade, hvilket medførte stærk fordømmelse fra Tyrkiet.

Men med optagelsen af Finland tog Stoltenberg forhandlingerne og Sveriges medlemskab op igen.

Her måtte generalsekretæren blandt andet rejse til Tyrkiet to gange for at forhandle og sideløbende få amerikanerne til at godkende tyrkiske køb af F-16 kampfly, inden aftalen kom på plads.

Nato rummer nu 32 medlemslande med Sverige og Finland.