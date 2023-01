Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Da Putin invaderede Ukraine, påstod han, at det var for at »afnazificere« landet. En taktik, der formentlig skulle få en krig til at glide lettere ned blandt befolkningen.

Siden blev det til en »militær specialoperation«.

Og nu har krigsretorikken igen taget nye former: Således henviste den russiske tv-værten Vladimir Solovjov i denne uge til NATOs 50 lande, som støtter Ukraine – heriblandt Danmark – som »satanister«.

Det skriver norske Dagbladet.

Udmeldingen kom under en af hans daglige tv-udsendelser, som han i øvrigt afsluttede med budskabet om, at Rusland står midt i en »hellig krig«.

Solovjov er en fremtrædende propagandist i Rusland og er også kendt som 'Putins favorit'. Hans anklager kommer i en længere stime af påstande om Ukraine og Vesten fra statslig side.

De går blandt andet på, at Zelenskyj er narkoman.

Selvom eksperter har kaldt den hårde retorik for 'latterlig', lader den til at være effektiv i Rusland: I hvert fald viser en måling fra Levada – et af Ruslands mere troværdige meningsmålingsinstitutter – at 72 procent af borgerne svarer 'ja' til, at de støtter det russiske militærs handlinger i Ukraine, skriver Dagbladet.