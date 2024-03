Den russiske præsident, Vladimir Putin, holdt sig ikke tilbage, da han sent onsdag talte under et besøg på et luftforsvarscenter.

Hverken når det kommer til nabolandene, eller når det kommer til leveringen af F-16-fly.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Vladimir Putin, der for nylig kunne udråbe sig til vinder af det omstridte russiske præsidentvalg, lagde onsdag vejen forbi det russiske luftforsvars træningscenter i Torzjok i Tver-regionen.

Her ses Vladimir Putin under besøget hos det militære træningscenter i Tver-regionen. Foto: Mikhail Metzel/AFP/Ritzau Scanpix

Der talte han undervejs til en gruppe forsamlede forsvarspiloter.

I den forbindelse fortalte han, at Rusland ikke har nogen planer om at angribe noget Nato-land.

Men hvis Vesten leverer F-16-fly til Ukraine, så vil de blive skudt ned, slog han fast.

»Vi har ingen aggressive hensigter over for disse stater,« sagde han ifølge Reuters i talen med henvisning til Nato-lande.



»Ideen om, at vi vil angribe et andet land – Polen, de baltiske stater og tjekkerne er også bange – er komplet nonsens. Det er bare noget vrøvl.«

Af en udskrift, som Kreml har offentliggjort på sin hjemmeside fra mødet med piloterne, fremgår det, at Putin tilføjer:

»Det er bare endnu en måde at bedrage befolkningen på og trække yderligere omkostninger ud af folk, for at få dem til at bære byrden på deres skuldre. Det er det hele.«

Af samme udskrift kan man også se, at Putin blev spurgt ind til Nato-landenes planlagte levering af jagerfly til Ukraine.



»Vil vi få lov til at ramme disse objekter på Nato-flyvepladser?,« lød spørgsmålet.

Til det svarede den russiske præsident:

»Først og fremmest, hvis de sætter F-16-fly ind, vil det ikke ændre situationen på slagmarken. Og vi vil ødelægge deres fly på samme måde, som vi ødelægger deres kampvogne, pansrede køretøjer og andet udstyr, herunder raketstyr.«

Derefter tilføjede Putin:

»Hvis de bruges fra flyvepladser i tredjelande, bliver de selvfølgelig et legitimt mål for os, uanset hvor de er. Og F-16-flyene kan også bære atomvåben, og det bliver vi også nødt til at tage højde for, når vi organiserer kamparbejdet.«



Putins bemærkninger kommer i kølvandet på, at den ukrainske udenrigsminister, Dmytro Kuleba, tidligere onsdag sagde, at jagerflyene forventes at ankomme til Ukraine i løbet af de kommende måneder.

Til VG vurderer professor emeritus Kristian Gerner fra Lunds Universitet, at det er svært at stole på, hvad Putin siger, da han »bluffer så ofte«.

»Det gør det meget svært for ham at blive troet på. Når han siger, at de ikke vil angribe nye Nato-lande, sniger tanken sig ind, at han siger det for at få Nato til at sænke paraderne,« siger han til det norske medie.

Ukraine har længe efterspurgt F-16-fly som en hjælp i kampen mod den russiske invasion af landet.

Blandt andet Danmark, Norge, Belgien og Holland har lovet at donere jagerfly til det krigshærgede land.