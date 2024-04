Kommentaren var decideret skarp fra Vladimir Putin.

»Det er en eller anden form for freakshow,« lød det.

Ifølge det internationale nyhedsbureau AP og det statslige russiske nyhedsbureau Tass faldt bemærkningen fra den russiske præsident torsdag.

Og de var møntet på, at det tidligere på ugen blev annonceret, at der til sommer i Schweiz skal holdes en Ukraine-fredskonference - angiveligt med deltagelse af blandt andre den amerikanske præsident, Joe Biden.

Men dog uden at repræsentanter fra Rusland vil være til stede.

Som den schweiziske udenrigsminister, Ignazio Cassis, udtrykte det ved annonceringen:

»En fredsproces kan ikke finde sted uden Rusland, selvom de ikke kommer til at være der under det første møde.«

Især dén bemærkning slog Vladimir Putin hårdt ned på i torsdagens udmelding, der faldt i forbindelse med et besøg af den belarusiske præsident, Aleksandr Lukasjenko.

Aleksandr Lukasjenko og Vladimir Putin mødtes torsdag i Kreml. Foto: Gavriil Grigorov/AFP/Ritzau Scanpix

»Vi er ikke blevet inviteret, men de siger, at vi har afvist det. De mener ikke, at vi hører til dér, men på samme tid siger de, at det er umuligt at finde en løsning uden os,« sagde den russiske præsident og tilføjede skarpt:

»Det ville have været sjovt, hvis det ikke var så trist.«

Han understregede videre, at man i Rusland ønsker en diplomatisk løsning på krigen i Ukraine, der altså retteligt begyndte med den russiske invasion for mere end to år siden.

»Vi har aldrig afvist at løse uoverensstemmelser på fredelig vis. Det har desuden været det, vi har været tilbøjelige til at gøre,« sagde Vladimir Putin.

Hvorefter han videre udlagde, at Ukraine omvendt kategorisk har afvist at forhandle om fred, hvilket ifølge den russiske præsident har sat nabolandet i lidt af en kattepine.

Fordi man i Ukraine – igen ifølge Vladimir Putin – nu er nået til den erkendelse, at det ikke er muligt at slå den russiske hær på slagmarken.

»De har afvist at forhandle, og nu befinder de sig så i en ret vanskelig situation,« lød det.