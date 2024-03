Alt var langt fra som det plejer, da danske Pernille Lisberg vågnede i sin lejlighed i Baltimore tirsdag morgen.

Faktisk kunne hun bare kigge på sin telefon.

Og så kunne hun ellers tænke sig til, at noget valt helt galt.

»Det var meget mærkeligt at vågne op og have beskeder fra venner og familie rundt om i verden, der havde hørt om det før os, hvor de spørger, om alt er ok, og om det er en bro vi bruger,« siger hun til B.T. og tilføjer:

»Heldigvis er der ikke nogle, jeg kender, der var på eller tæt ved broen, da den faldt sammen. Men det er da klart, at det er det, alle snakker om i dag.«

Pernille Lisberg taler naturligvis om Francis Scott Key-broen, som natten til tirsdag lokal tid blev påsejlet af et fragtskib og kollapsede på få sekunder.

Tilbage står Baltimore og byens beboere i chok.

Særligt fordi, at seks personer stadig er savnet efter det uhyggelige kollaps.

Redningshold står klar ved kajen. Foto: Julia Nikhinson/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Redningshold står klar ved kajen. Foto: Julia Nikhinson/Reuters/Ritzau Scanpix

»Byen føles lidt tom og tung på samme tid. Det er tydeligt, at folk er chokerede over, at det overhovedet kunne ske. Det har været sådan en stor del af bybilledet, da broen kan ses fra næsten hele byen, især hvis man er højt oppe, så det er en kæmpe struktur, der pludselig mangler,« siger Pernille Lisberg.

Hun fortæller, at mange benyttede broen hver dag, når de skulle til og fra arbejde. Selv har hun også brugt den, når hun har besøgt venner og familie i byen.

Noget af hendes familie kunne sågar se broen fra deres stue – og de stod derfor op til et frygteligt syn.

»En af deres naboer ringede tidligt i morges og fortalte, at broen var faldet sammen. De er så gået udenfor for at se, hvad der foregik og kunne simpelthen ikke forstå, at det var virkelighed. Det føles mere som et mareridt eller noget. Igen, de har jo været vant til at have den bro som en del af deres udsigt.«

Sådan har de fleste billeder fra Baltimore set ud tirsdag. Foto: Julia Nikhinson/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Sådan har de fleste billeder fra Baltimore set ud tirsdag. Foto: Julia Nikhinson/Reuters/Ritzau Scanpix

Det vides endnu ikke, hvorfor påsejlingen af broen skete.

Men på et pressemøde tidligere på dagen kom det frem, at fragtskibet blev ramt af et strømsvigt, udsendte 'mayday' og kort efter påsejlede broen.

Nødsignalet gjorde, at flere biler blev stoppet fra at krydse broen, hvilket forhindrede en større katastrofe.

Men for nu pågår et massivt redningsarbejde efter de seks savnede, ligesom yderligere oplysninger om katastrofen, som det danske rederi Mærsk er indblandet i, skal afdækkes.

»Jeg er sikker på at der vil være meget fokus på det de næste par dage, efterhånden som de finder ud af, hvad der præcist skete,« siger Pernille Lisberg.

Vi dækker sagen minut for minut i vores liveblog LIGE HER.