Det israelske militær (IDF) oplyser, at dets specialstyrker er trængt ind på Gazas belejrede Nasser-hospital, der ligger i byen Khan Younis i det sydlige Gaza.

Det skriver BBC.

På Telegram har IDF også selv omtalt sagen:

»Fordi Hamas-terrorister sandsynligvis gemmer sig bag sårede civile på Nasser-hospitalet lige nu og ser ud til at have brugt hospitalet til også at gemme vores gidsler der, gennemfører IDF en præcis og begrænset operation på Nasser-hospitalet,« citeres talsmand for IDF, kontreadmiral Daniel Hagari, for at sige:

»Denne følsomme operation blev forberedt med præcision og bliver udført af IDF's specialstyrker, som har gennemgået specifik træning,« lyder det videre.

Militæret hævder også at have »troværdige oplysninger« om, at lig af personer, der blev taget som gidsler 7. oktober, befinder sig på stedet.

Det var den dato, hvor Hamas udførte et blodigt overraskelsesangreb på Israel.

»Vi har troværdige efterretninger fra en række kilder, herunder fra frigivne gidsler, der indikerer, at Hamas holdt gidsler på Nasser-hospitalet i Khan Yunis, og at der kan være lig af vores gidsler på Nasser-hospitalet,« siger Daniel Hagari.

Videre citeres talsmanden for at sige, at IDF har læger og arabisktalende officerer på stedet, som kan kommunikere med personalet og patienterne på Nasser-hospitalet.

»Vores budskab til dem er klart: Vi ønsker ikke at skade uskyldige civile. Vi forsøger at finde vores gidsler og bringe dem hjem. Vi forsøger at jage Hamas-terrorister, uanset hvor de gemmer sig,« lyder det fra Hagari.