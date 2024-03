»Jeg håber, at morderne må bøde med livet.«

Sådan har faren til den kun 13-årige kinesiske dreng Wang skrevet på Douyin, som er den kinesiske udgave af TikTok.

Wang er navnet på hans søn, som politiet 11. marts fandt dræbt i et drivhus. Der foreligger endnu ikke resultater fra obduktionen, men faren har skrevet, at Wang var blevet tævet til uigenkendelighed.

Det skriver NRK.

Det er dog ikke alene drabet, men også dem, politiet mener står bag, som har rystet millioner af kinesere, og som får dem til at oversvømme sociale medier med sympatierklæringer.

Kort efter fundet af liget, blev der således anholdt tre 13-årige drenge, som gik på Wangs skole.

Det skulle være sket ved hjælp af overvågningskameraer og afhøringer af klassekammerater.

Politiet har udtalt til den statslige tv-kanal CCTV, at de mener drengene havde planlagt drabet.

»I to omgange – dagen før og dagen for mordet – gravede de det hul, hvor de smed drengen,« siger den lokale politibetjent Li Yafeng.

Ifølge Wangs far blev sønnen i flere uger op til drabet mobbet af de formodede drabsmænd.

Drabet har som nævnt ført til mange – og voldsomme reaktioner – på de sociale medier i Kina.

Her kan blandt andet ses videoer af voksne, som er i gang med at grave tre grave til de mistænkte drenge.

Alle børnene i den tragiske sag er det, der i Kina kaldes for 'efterladte børn', hvilket vil sige, at de vokser op hos deres bedsteforældre på landet, mens deres forældre har arbejdet i byen.

Wang blev sidst set i live på en optagelse fra et overvågningskamera. Her sidder han på en scooter med de tre drenge omkring sig.

I 2021 sænkede Kina den kriminelle lavalder fra 14 til 12 år, men hvis den generelle straffelov skal bruges på børn helt ned til 12 år, skal det godkendes af Kinas øverste anklagemyndighed.

Dermed er der også en chance for, at Wangs far får sit ønske om dødsstraf til de tre drenge opfyldt.