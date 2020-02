En person er blevet erklæret død, efter vedkommende blev fundet bevidstløs på et skianlæg i den norske by Trysil.

Politiet fik meldingen om den bevidstløse person klokken 14.30.

Der blev udført førstehjælp på den bevidstløse person, men det var ikke muligt at redde vedkommendes liv.

Det har norsk politi bekræftet over for Dagbladet.

»Hændelsesforløbet er foreløbig ikke kendt. Umiddelbart er der ikke vidner til hændelsen forud for, at person blev fundet bevidstløs. Politiet ønsker at komme i kontakt med personer, som kan have information i sagen,« siger Sidsel Svarstad til mediet.

