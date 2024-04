En alvorlig flyulykke kan være lige op over.

Sådan lyder advarslen nu fra udenrigsministrene i Estland, Letland og Litauen.

Det skriver Financial Times.

Årsagen er, at Rusland gang på gang slår GPS-systemer over Østersøregionen fra eller jammer dem.

Der har været hidsig jamming af GPS-signaler i Baltikum på det seneste. Foto: GPSJAM Vis mere Der har været hidsig jamming af GPS-signaler i Baltikum på det seneste. Foto: GPSJAM

Flyselskabet Finnair har nu sat afgangene til Tartu i Estland på pause, da det er blevet for farligt.

Til mediet siger Gabrielius Landsbergis, der er udenrigsminister i Litauen:

»Hvis nogen slukker dine forlygter, mens du kører i din bil om natten, så bliver det farligt. Det, der sker nær den russiske grænse er blevet for risikabelt til, at man bare kan ignore det.«

Forleden måtte to Finnair-fly vende om, da deres navigationsudstyr blev deaktiveret.

Jari Paajanen, der er operations manager hos flyselskabet siger:

»Flysikkerheden er altid vores højeste prioritet, og da indflyvningen til Tartu i øjeblikket kræver et GPS-signal, kan vi ikke flyve dertil, når det bliver forstyrret.«

GPS-signaler er vigtige i det militære og civile luftrum. Forstyrrelsen af disse signaler kan betyde, at et fly ser ud til at befinde sig et andet sted, end det rent faktisk er.

Også de danske myndigheder er opmærksomme på problemet.

Det har de tidligere bekræftet overfor B.T.

I marts var GPS-jamming over dansk område.

»Vi kan bekræfte, at Naviair (som har ansvaret for trafikken i det danske luftrum, red.) i løbet af weekenden har modtaget meldinger om GPS-jamming, men Trafikstyrelsen kender ikke til årsagen, eller hvem der måtte stå bag,« lød det i en udtalelse fra kontorchef Lars Korsholm.