Onsdag skrev græske medier, at et dansk ægtepar var blevet anholdt på ferieøen Zakynthos.

Nu udtaler Udenrigsministeriet sig om sagen.

»Udenrigsministeriet er bekendt med sagen. Vi har tavshedspligt i personsager og kan ikke oplyse yderligere,« oplyser Udenrigsministeriet i en mail til B.T.

Græske medier skrev onsdag, at det dansk ægtepar – en 34-årig kvinde og hendes 31-årige partner – blev anholdt i byen Planos på Zakynthos, fordi de skulle have efterladt kvindens etårige baby i en bil.

Det skrev blandt andet public service-mediet ERT og den græske avis Kathimerini.

Ifølge ERT forlod parret babyen i en lejet bil for at shoppe i gågaden i byen.

Det var ifølge de græske medier lokale fra byen, der så barnet og tilkaldte politiet, som fik barnet ud.

Babyen blev bragt til hospitalet af »sikkerhedsmæssige årsager«, hvor det blev konstateret, at barnet var ved godt helbred.

De græske medier skriver, at ægteparret forventes at blive stillet for en dommer.

Zakynthos er en af De Ioniske Øer i det vestlige Grækenland og er et yndet turistmål.