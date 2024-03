Det var meningen, at hun skulle være mødt ind på arbejde klokken seks den morgen. Men hun dukkede aldrig op.

Nu kommer politiet med en indtrængende appel i sagen, der er blevet beskrevet som en af de mest omtalte uopklarede forbrydelser de seneste to årtier i Storbritannien.

Appellen er sendt ud i forbindelse med, at det denne mandag nu er præcist 15 år siden, at den britiske kvinde Claudia Lawrence pludselig forsvandt.

Der er kun få detaljer fremme om, hvad der skete i hendes sidste timer.

Den dag – den 18. marts 2009 – havde hun som altid været på arbejde på University of Yorks Goodricke College, hvor hun var ansat som kok.

Et overvågningskamera fangede, at hun forlod stedet omkring klokken 14, hvor hendes vagt var afsluttet.

En times tid senere blev hun set af en nabo, da hun ankom til sit hjem i byen Malton.

Om aftenen talte hun både i telefon med sin far og sin mor – og moderen har til politiet fortalt, at datteren virkede, som hun plejede.

Claudia Lawrence var 35 år, da hun forsvandt. Politiet arbejder ud fra, at der er tale om en drabssag.

Af den tilgængelige teledata kan man se, Claudia Lawrence sendte en sidste sms klokken 20.23.

Derfra blev alt stille.

Hun var sat til at skulle møde ind på arbejde klokken seks morgenen efter, men hun dukkede aldrig op.

Og hun er aldrig blevet fundet.

Selvom der ikke er fundet et lig i sagen, betragter politiet det som en drabssag. En drabssag, som endnu er uopklaret.

Af den grund har Wayne Fox, der er den ledende efterforskningsleder fra North Yorkshire Police, i forbindelse med årsdagen for Claudias forsvinden udsendt en ny og følelsesladet appel.

»Som forælder er mine tanker hos hendes mor, Joan, nu hvor det er 15 år siden, Claudia Lawrence blev meldt savnet. Jeg kan slet ikke forestille mig den smerte, som Joan og hendes familie føler hver eneste dag,« siger han:

At opleve »en sådan smerte og fortvivlelse i 15 år uden at vide, hvor ens barn er, eller hvad der er sket med barnet,« er ifølge Wayne Fox »langt ud over, hvad en mor eller far nogensinde bør skulle leve med«.

»Joan har levet med uendelig uvished og traumer siden den sidste samtale, hun havde med Claudia over telefonen om aftenen den 18. marts 2009.«

Videre forklarer efterforskningslederen, at han også har Claudias far, Peter, i tankerne.

»Han gik på tragisk vis gik bort for tre år siden uden nogensinde at vide, hvad der skete med hans datter,« siger Fox.

Efterforskningslederen forklarer videre, at sagen er »kompleks«, og at især »tavshed« står i vejen for dens opklaring.

»Den eneste hindring for at finde svarene til Claudias kære og bringe de ansvarlige for hendes forsvinden for retten, er stadig den samme: Tavshed,« siger Wayne Fox og tilføjer:

»Tavshed fra de mennesker, der ved, eller måske har mistanke om, hvad der skete med Claudia, men som af grunde, som kun de selv kender, ikke har været i stand til at stå frem over for politiet eller endda give oplysninger videre til Crimestoppers anonymt.«

Han opfordrer derfor til, at de personer, der har den mindste viden om sagen, »gør det rigtige« og kontakter politiet.

»Du kan være med til at sætte en stopper for smerten og usikkerheden for Claudia, hendes mor og alle, der elsker hende,« siger efterforskningslederen.

