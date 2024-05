Solen skinnede på årets første majdag, da danske Camilla Nyborg Dannenberg onsdag kom gående i det centrale Oslo.

Men pludselig blev forårsstemningen erstattet af det, hun bedst kan beskrive som »en helt absurd situation«.

Camilla ser nemlig ud af det blå tre »unge gutter« komme løbende imod hende. De virker paniske.

Og i sekundet efter ser hun ham så: Manden, der i hver af sine hænder har en kniv.

Han løber direkte i retning af Camilla, der befinder sig i Oslo i arbejdsøjemed.

»Der går ét sekund eller to, før det går op for mig, at han har to knive i hænderne. Så jeg styrter hen på den anden side af gaden, og heldigvis fortsætter manden med at løbe efter de tre mænd,« fortæller hun til B.T. om det knivdrama, der udspillede sig i Oslo onsdag eftermiddag.

Manden jagter mændene, mens han råber og skriger.

Kort efter kommer både de tre mænd og gerningsmanden løbende i modsatte retning.

Og i begge tilfælde når Camilla at observere knivmandens øjne.

»Hans øjne så fuldstændig vilde ud. Jeg er ikke fagperson, men han lignede virkelig en, der var psykisk syg og ikke havde det godt. Han var helt fjern,« fortæller hun.

Camilla Nyborg Dannenberg arbejder halvt i Danmark og halvt i Oslo. I går befandt hun sig i den norske hovedstad, da en knivmand pludselig jagtede tre andre mænd

Camilla beskriver også, hvordan de tre jagtede mænd flere gange samlede brosten op og forsøgte at kaste mod manden med knivene.

De ramte dog ikke.

Minutter senere ankom politiet til stedet og fik pågrebet knivmanden, ligesom de fik afspærret et stort område.

Gerningsmanden nåede 'heldigvis' kun at ramme én person, som blev stukket i armen. Han er uden for livsfare.

I momentet var Camilla ikke følelsesmæssigt berørt, men senere på dagen var hun alligevel påvirket af episoden.

Og så var hun en smule overrasket over sin egen reaktion.

»Jeg talte jo faktisk med min søn, mens det skete, og jeg husker, hvordan jeg sagde til ham: 'Nu kommer der en mand med to knive løbende mod mig',« siger hun og fortsætter:

»Og det var så der, min søn sagde: 'Øh, skulle du så ikke tage at komme væk?' Og selvfølgelig skulle jeg det, men man var bare lidt forstenet, fordi situationen var så absurd.«

Her ses et billede, som Camilla Nyborg Dannenberg tog, da politiet havde pågrebet knivmanden.

Det norske politi har efterfølgende været ude og afvise, at der var tale om terror.

I stedet beskriver politiet, »at der var tale om en form for skænderi mellem gerningsmanden og de tre mænd.«

Og den køber Camilla delvist.

»Jeg havde ingen opfattelse af, at det var terror, men det virker også lidt misforstået bare at kalde det et skænderi. Jeg synes, det lignede en meget uligevægtig mand, der ikke havde det godt. Og det er faktisk det, der skræmmer mig mest,« siger hun.