Danske Martin har boet i USA i mange årtier. Han er glødende Trump-tilhænger, afskyer demokraterne og forudser fire forfærdelige år under Joe Bidens ledelse. Men Trump er ifølge Martin langt fra slået og han vil vende sejrrigt tilbage.

Donald Trumps sidste døgn i Det Hvide Hus er i fuld gang, og mens mange her i Washington glæder sig til at Trump-familien er ude af byen, så er der også dem, der frygter for en fremtid uden ham.

Trump-tilhængere udstødes

B.T. har talt med en ældre dansker, der har boet størstedelen af sit liv i USA og hvis holdninger deles af en stor del af republikanerne i USA. Han taler stadig dansk, om end han siger, at han har glemt mange ord. Han fortæller B.T. at han ikke ønsker at bruge sit fulde navn.

»Det er sådan herovre, at hvis man tillader sig at sige at man støtter op om Trumps ideer, så bliver man råbt ad og kaldt grimme ting, og jeg ville blive hængt ud af andre danskere herovre, hvis jeg brugte mit fulde navn. Men efter min mening har Trump været en rigtig god præsident, man må bare ikke sige det højt«, siger Martin (B.T. kender hans fulde navn og identitet).

Martin hæfter sig særligt ved de gode tal for den amerikanske økonomi under Trump.

»Trump kom ind med en konkret businessplan, som han har fulgt, og den har gavnet USA. Hans skattelempelser var gode for økonomien, og bidrog faktisk til at skabe øget indkomst til staten, selvom folk betalte mindre i direkte skat. Der er flere amerikanerne i arbejde i dag end i mange årtier«, siger Martin, som nu er pensionist, men har en fortid som forretningsmand.

Trump havde ret

»Trump var også den første til at indse, at Kina ikke er vores ven. Trumps konfrontatoriske politik overfor Beijing har gjort en stor forskel. Dette er afgørende områder for mig, og så ser jeg gerne gennem fingre med, at der er ting ved Trump, der er mindre heldige«, siger Martin.

I forhold til USAs økonomi og arbejdsløsheden, har han en pointe. Den økonomiske vækst under Trump har de første tre år været på respektable 2.5 procent i gennemsnit. Obama nåede kun 2.3 procent vækst i sit sidste år som præsident.

Hvad angår arbejdsløsheden, så har Donald Trump sagt, at han har leveret den laveste arbejdsløshed i halvtreds år. Og indtil Covid-krisens start i april 2020 havde han faktisk ret. Den amerikanske arbejdsløshed lå på 3.5 procent. Det laveste siden 1950.

Fattigdommen i USA var indtil Covid-krisen også fortsat nedadgående, og flere analytikere peger da også på, at gjaldt valget kun den økonomiske politik, så var Trump formodentlig blevet genvalgt.

Pressen lyver

Men kritikken af Trump går som bekendt på en række andre, og afgørende punkter. Hans ønske om radikalt at ændre den verdensorden, som USA selv har været med til at skabe, hans tætte samarbejde med alverdens diktatorer, udtrædelsen af WHO og Parisaftalen, og hans gentagne overdrivelser og løgne omkring egne præstationer.

»Det er jer, pressen, der kalder det for løgne. Men pressen herovre er styret af de venstreorienterede. De har skabt en fortælling om, at Trump lyver. Det er rigtigt at han overdriver, der er som sagt ting ved ham jeg ikke bryder mig om. Men han lyver ikke«.

Det er – i uoverensstemmelse med hvad Martin siger – ikke rigtigt, at pressen er styret eller ejet af venstreorienterede. Næsten alle amerikanske mediehuse er ejet af milliardærer eller af store korporationer. Disse er som udgangspunkt profitorienterede og langt fra venstreorienterede – i hvert fald i den europæiske forståelse af begrebet.

Men det er rigtigt, at der i årevis været har en benhård krig mellem de store TV-kanaler med CNN og MSNBC på den liberale fløj, og Fox News som ligeså enøjede fortalere på den republikanske højrefløj.

»Men selv Fox News kan man ikke stole på længere. De er er blevet solgt og er nu ikke ordentlige konservative mere. Der er meget få medier i USA, man kan stole på i dag – desværre«.

Reaktionen på stormen på kongressen er overdrevet

Martin mener, som mange andre republikanere, at Donald Trump blev franarret sin valgsejr i november, og han ser noget anderledes på stormen på kongressen den 6. januar.

»Jeg synes at optøjer er et for voldsomt et ord. Der var nogle stykker, der gik for langt, og det er selvfølgelig ikke i orden. Men hvad så med de voldsomme demonstrationer for Black Lives Matter hen over sommeren? De brændte kirker ned og kastede skyts mod regeringsbygninger«.

Jeg forholder Martin, at der er en forskel på dette og så et frontalt angreb på USAs politiske hjerte.

»Jeg er sikker på, at nogle af de medvirkende var betalte venstrefløjsprovokatører. De gejlede de andre op. Bare vent og se. Det skal nok komme ud. Jeg støtter ikke op om vold eller angreb på regeringsbygninger«.

Der er intet, der underbygger Martins påstand, men den deles af en stor del af republikanerne.

»Jeg tror at et sted mellem 40-50 procent af USAs befolkning tænker som mig, men 85 procent af dem vil ikke sige det højt. De næste år bliver voldsomme, tror jeg. Demokraterne komme til at gå efter folk som os, som tillader sig at mene noget andet end dem«.

Trump er ikke færdig

Men dansk/amerikanske Martin, der har haft et langt liv i Washington DC, tror ikke at Trump eller hans ideer er færdige.

»Jeg tror, at demokraterne får meget svært ved at holde fast i magten. Allerede ved midtvejsvalget om to år, forudser jeg, at Republikanerne vil genvinde magten i kongressen. Utilfredsheden med elitens magtsystem i Washington er udbredt. Det virker nok ikke sådan set fra Danmark, fordi pressen dækker USA så skævt. Men der ulmer et oprør blandt amerikanerne, og utilfredsheden vil ikke forsvinde med Trump. Jeg tror han er i en rigtig god position til at vende tilbage om fire år og forsætte sit arbejde med at rydde op i det korrupte Washington-system. Jeg håber det lykkes«.