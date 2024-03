I 64 år gik Richard Beauvais og Eddy Ambrose rundt og troede, at de hver især levede deres eget liv.

Men pludselig vendte en dna-test det hele på hovedet.

Den afslørede, at de to mænd var blevet forbyttet ved fødslen af personalet på det hospital, hvor de i 1955 kom til verden.

Siden den chokerende nyhed, som nu ligger fire år tilbage i tiden, har de i dag 68-årige mænd jagtet en undskyldning fra regeringen i den canadiske provins Manitoba, men det er de hidtil blevet nægtet, da regeringen ikke mener at bære ansvaret.

Det skriver The Guardian.

»Det er en knusende oplevelse at få taget den grundlæggende forståelse af, hvem man er – og hvem ens forældre var, og hvem ens søskende var – fra sig,« siger Bill Gange, der er begge mænds advokat i sagen.

Nu er der dog blevet valgt ny regering i provinsen, og lederen, Wab Kinew, siger at han vil undskylde til mændene og dermed omgøre den tidligere regerings beslutning.

Ifølge Bill Gange er det ikke kun for Richard Beauvais og Eddy Ambroses skyld, at myndighederne bør undskylde.

»Denne undskyldning er også for de søskende, der ikke voksede op med den bror, de burde have haft, for de forældre, der aldrig kendte deres eget barn. Jeg tror ikke, at nogen af mændene ved, hvad det vil betyde for dem senere hen, men forhåbentlig vil det hjælpe dem.«

Det var Richard Beauvais, som i 2020 fik en dna-test i julegave af sin datter. Han håbede, at den ville gøre ham endnu klogere på faderens franske ophav, men i stedet antydede testen, at Beauvais havde polske og ukrainske rødder.

Han smed testen i skuffen og fortsatte med at leve sit liv. I de kommende måneder var der dog personer over hele landet, som tog lignende tests, og til sidst var der nok brikker til at samle puslespillet, som afslørede, at de to mænd var blevet forbyttet.

Dette er ikke et enestående tilfælde. Faktisk er Richard Beauvais og Eddy Ambrose den tredje sag om forbytning af spædbarn i Manitoba provinsen.

Og advokat Bill Gange mistænker, at der kan være mange flere tilfælde, som vil blive afsløret i takt med, at dna-test bliver mere udbredt.