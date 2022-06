Lyt til artiklen

Først opfordrede norsk politi folk til at blive hjemme. Herefter opfordrede de på det kraftigste arrangørerne om at aflyse den planlagte pridefejring på Rådhuspladsen i Oslo.

Og det har de nu valgt at lytte til.

Det bekræfter Inger Kristin Haugsevje, leder af Oslo Pride, i en besked på arrangørens Facebook-side.

Beslutningen er truffet kort efter, at politiet i Oslo rådede arrangørerne til at droppe arrangementet på grund af en »uafklaret sikkerhedssituation«.

Årsagen til politiets opfordring var, at arrangementet så ud til at blive væsentligt større, end det i første omgang var planlagt.

»Vi er kede af, at vi endnu engang skal ud med besked om, at et pridemærke igen skal aflyses. Det er forkert, som politiet hævder, at det var ment som en lille begivenhed. Vi forstår, at folk nu er frustrerede og stadig gerne vil samles,« lyder det i Facebook-opslaget.

Pride-markeringen stod til at finde sted, efter at en mand i weekenden i Oslo skød løs på natklubber, der er kendt fra byens LGBT-miljø. To personer blev dræbt, og over 20 blev såret i skyderiet. Skyderiet betød også, at den planlagte Pride-parade i Oslo også blev aflyst i lørdags.

I Norge er trusselsniveauet fortsat forhøjet.

Politiet har anholdt den 34-årige mand, Zaniar Matapour, der er blevet varetægtsfængslet i fire uger og sigtet for terrorisme, to mord og flere drabsforsøg.