Kun et dumpet lægetjek kan stå i vejen.

B.T. kan afsløre, at Brøndby sælger Anis Ben Slimane til Sheffield United.

Klubberne er enige, og han har derfor fået lov til at rejse til England, hvor han netop nu befinder sig til lægetjek tirsdag, inden kontrakten skrives under, og der kan blive kaldt done deal.

Som B.T. tidligere har løftet sløret for, får Brøndby omkring 20 millioner kroner for den tunesiske landsholdsspiller, der i sommeren 2020 kom gratis til klubbens U19-mandskab og nu indbringer en masse millioner kroner.

Værd at bemærke er også, at Brøndby i aftalen har sikret sig en heftig videresalgsklausul, så der er mange flere penge i vente, hvis offensivspilleren får succes i Premier League-klubben og skulle blive solgt igen.

Anis Ben Slimanes transfer er i de seneste dage rykket tættere og tættere på, og han var derfor ikke med flyet, da truppen tidligere på ugen rejste på træningslejr til netop de britiske øer.

Kontrakten med Brøndby løb kun i yderligere en sæson, så timingen er perfekt for et salg.

Det sker, når han tirsdag efter planen har gennemgået de sidste formaliteter.