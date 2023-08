Det går stærkt denne onsdag.

Tidligere på dagen kunne B.T. afsløre, at Ajax havde fået afvist et bud på 2,5 millioner euro, 19 millioner kroner, på Anton Gaaei, men at det på ingen måde havde afskrækket storklubben.

Nu kan B.T. så løfte sløret for, at der er tæt på fuldstændig enighed mellem Ajax og Viborg, der får sin vilje efter et krav om at sælge sin juvel for et sted mellem 30 og 40 millioner kroner.

Den hollandske storklub og Viborg er så godt som enige om en handel, der vil sende 4,5 millioner euro, 34 millioner kroner, til den danske Superliga-klub.

Anton Gaaei er på vej til Ajax. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Anton Gaaei er på vej til Ajax. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Det vil sige, at Anton Gaaei bliver et rekordsalg for sidste sæsons nummer fire i Superligaen.

Dermed vil Viborg på blot få uger have slået den gamle rekord, der lød på 22,5 millioner kroner, da Elias Achouri blev solgt til FC København.

Kun få detaljer mangler, før U21-landsholdsspilleren kan få grønt lys til at tage til lægetjek i Amsterdam, og ifølge B.T.s oplysninger er der en sandsynlighed for, at det kan ske allerede i morgen, torsdag.

Det kræver, at Viborg accepterer alle vilkårene, hvilket man er yderst tæt på.

Hvis det ikke sker, vil højrebacken skulle vente lidt endnu, inden han kan gennemføre sit drømmeskifte.

Anton Gaaei er et produkt af Viborgs eget ungdomsakademi. Snart vil han spille på en af de største adresser i Europa.