Ajax får ikke Viborgs store stjernespiller Anton Gaaei uden at betale prisen.

B.T. kan afsløre, at Hollands største klub har forsøgt sig med et bud på 2,5 millioner euro, knap 19 millioner kroner, men det er blankt blevet afvist.

Beløbet er en halv million euro lavere, end hvad FC København for et halvt år siden bød på den danske U21-landsholdsspiller. Altså i alt 22,5 millioner kroner.

Et bud, som B.T. kunne afsløre for en uge siden. Det blev også afvist.

Danmarks Anton Gaaei overfor Wales Zachary Ashworth under U21EM kvalifikationskampen mellem Danmark og Wales på Vejle Stadion tirsdag den 20. juni 2023.. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Danmarks Anton Gaaei overfor Wales Zachary Ashworth under U21EM kvalifikationskampen mellem Danmark og Wales på Vejle Stadion tirsdag den 20. juni 2023.. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Ikke desto mindre har Ajax altså forsøgt at gøre et røverkøb, men det har Viborg takket pænt nej til, og prisen er ifølge B.T.s oplysninger fire millioner euro, 30 millioner. Minimum.

Faktisk går Viborg efter endnu mere og håber at lande på 40 millioner kroner for deres guldfugl, som med garanti vil slå klubrekord, hvis han bliver solgt til Ajax.

Rekorden blev slået for få uger siden, da FC København købte Elias Achouri for 22,5 millioner kroner hos de grønblusede.

At Ajax’ første bud er afvist, er dog ikke ensbetydende med, at handlen mellem Superliga-klubben og Ajax er død, for klubberne er ifølge B.T.s kilder fortsat i dialog om en transfer af Anton Gaaei.