Joachim Farshøj var på vej fra sit hjem i Svendborg til cyklecross-træning i Odense, da en bilist pludselig trykkede hornet i bund og prøvede at køre den unge cyklist af vejen.

Den 19-årige cykelrytter skrev derefter om sin oplevelse på Twitter. For at få luft for sin vrede.

»Det var ikke det mest diplomatiske tweet, men jeg var også rystet,« siger han til B.T.

»Det var et lyskryds, hvor cyklister er undtaget, og hvor jeg sørgede for at række armen ud, inden jeg drejede. Men så hører jeg bare, at der er en bilist, der dytter, og så prøver vedkommende at kante mig ind på fortorvet. Det lykkes personen dog ikke med, fordi der holder en parkeret bil i vejen,« siger Joachim Farshøj.

En bilist var tæt på at køre Joachim Farshøj af vejen, men det kom heldigvis ikke dertil, fortæller den 19-årige. Vis mere En bilist var tæt på at køre Joachim Farshøj af vejen, men det kom heldigvis ikke dertil, fortæller den 19-årige.

Han vil gerne aflive myten om, at alle bilister eller cyklister kører totalt hasarderet, men samtidig forklarer han også, at for ham og hans cyklevenner er det ikke uvant at opleve bilister, der er irriterede.

Joaschim Farshøj oplever, at der er eksempler på, at både bilister og cyklister kan gøre det bedre, og han opfordrer alle til at passe bedre på hinanden derude på vejene. Bilisten ved episoden 2. december, kørte dog alt andet end pænt.

»I 99,9 procent af tilfældene er bilister ordentlige, men den dag var det i hvert fald ikke min oplevelse, at personen prøvede at passe på mig,« siger Joachim Farshøj.

»Noget af det, der forskrækkede mig mest, var, at jeg ikke kunne se, hvordan jeg kunne have cyklet mere forsvarligt i den situation.«

Jochim Farsø er passioneret, når det kommer til cykling, og han skyder på, han i snit bruger 14 timer om ugen på sin sport. Han kører i det, der hedder B-klassen. Det næstbedste niveau i Danmark.

Derfor er den unge cykelrytter også vant til, at støde på den konflikt, der nogle gange hersker mellem bilister og cyklister, og Farshøj indrømmer også, at der eksempelvis er et sted, han kører på vejen, selvom der er cykelsti.

»Mit ønske er bare, at det bliver mere sikkert. Især for de unge, der måske lige har kastet sig over sporten,« siger han og fortsætter:

»Vi kan allesammen gøre det bedre. Der er et stykke, hvor jeg kører på vejen, fordi det på cykelstien er som at køre Paris-Roubaix (cykelløb med langt stykke, der brostensbelagt, red.), men jeg forsøger at køre ind, når der kommer en bil, for jeg ønsker jo ikke at genere nogen.«

Foruden at slå et slag for de unge cyklister, så kommer Joachim Farsø desuden også med en anden opfordring. Nemlig til selveste transportministeren, som Farshøj mener, bidrager med en skadelig retorik.

»Jeg læste for nyligt, at transportminister Benny Engelbrecht sagde, at cyklister bar en del af ansvaret for, at der var så mange ulykker,« siger den 19-årige og referer til en udtalelse i Jyllands Posten.

»Det, mener jeg, at man i 2021 kalder victim blaiming (når man bebrejder offeret, red.), og jeg bliver faktisk lidt ked af det over, at han udtaler sig sådan.«

Joachim Farshøj anmeldte ikke epsioden med bilisten til politiet. Blandt andet fordi han ikke så nummerpladen. Men B.T. har set beskeder, som viser, at cykelrytteren delte oplevelsen med sine venner umiddelbart efter, det var sket.