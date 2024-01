Caroline Wozniacki har rigeligt at se til.

For med et opsigtsvækkende comeback til professionel tennis og livet som mor til to børn ved siden af, så er der ikke tid til ret meget andet.

Og derfor har den danske tennisstjerne da også på nuværende tidspunkt sat et tv-job på pause.

Danskeren har nemlig droppet rollen som ekspertkommentator hos henholdsvis ESPN og Tennis Channel, som hun ellers har været tilknyttet de seneste par år. Det fortæller hun på et pressemøde efter sin sejr i første runde ved årets Australian Open.

Foto: Tracey Nearmy/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Tracey Nearmy/Reuters/Ritzau Scanpix

»Jeg har to børn, så mens jeg spiller, har jeg simpelthen ikke tid til det. Så jeg har ikke planer om det lige nu,« lyder det fra Caroline Wozniacki, da B.T. spørger hende ind til tv-jobbet.

Den danske verdensstjerne er dog ikke afvisende over for, at hun kan vende tilbage i ekspertrollen, når karrieren igen er lagt på hylden.

»Det kommer lidt an på, hvad der sker. Det var i hvert fald sjovt og lærerigt at være en del af ESPN og Tennis Channel,« forklarer hun videre.

Det er dog ikke ligefrem, fordi tilbuddene mangler.

For hvis danskeren pludselig ønsker at blive tv-kommentator igen ved siden af karrieren, så lyder det ikke at blive et problem.

»Ved US Open stod døren faktisk åben, da jeg var færdig. Hvis jeg havde lyst til at kommentere, så måtte jeg gerne det. Men jeg var simpelthen for træt,« afslutter hun.

Caroline Wozniacki spillede sig søndag videre til anden runde ved Australian Open.

Her møder hun onsdag russiske Maria Timofeeva.

Du kan følge kampen live på bt.dk.