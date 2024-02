Et stort Holger Rune-kaos fortsætter.

Boris Becker meddeler tirsdag, at han stopper som træner for Holger Rune - og det med øjeblikkelig virkning.

Det bekræfter tyskeren på sine sociale medier, hvor det fremgår, at han trækker sig, fordi han ikke kan være nok til stede for Holger Rune.

»Jeg ønsker at oplyse om, at jeg stopper som træner for Holger Rune med øjeblikkelig effekt,« lyder det fra tyskeren i et opslag på X, der fortsætter:

»Vi begyndte dette partnerskab med det indledende mål om at nå ATP-finalerne i slutningen af sidste sæson, men når vi ser fremad, så har jeg indset, at hvis dette partnerskab skal være succesfuldt, så er jeg nødt til at kunne være meget mere til rådighed for Holger, end jeg kan.«

»Af personlige og professionelle årsager, kan jeg ikke give Holger det, som han har brug for nu.«

»Jeg ønsker ham kun det allerbedste, og jeg vil altid være hans største fan. Jeg nød virkelig denne rejse sammen,« slutter Boris Becker.

Becker kom med i teamet omkring Holger Rune i oktober, og blot i sidste uge blev det meldt ud, at den danske tennisstjerne ville fortsætte med Becker og danske Kenneth Carlsen som trænere.

Men nu tager det store kaos omkring Holger Runes trænersituation altså endnu en drejning.

Vi skal ikke længere tilbage end til december, før Holger Rune ansatte den schweiziske stjernetræner Severin Lüthi, men det forhold stoppede i sidste uge - og varede altså knap halvanden måned.

B.T. opgjorde i sidste uge, at Rune har haft 11 forskellige trænerkonstellationer på et år - og nu ser han altså ind i den 12.

Overfor B.T. revsede TV 2-eksperten Peter Bastiansen den vanvittige aktivitet i danskerens trænerteam - blandt andet ved at kalde det 'useriøst', uholdbart og for et cirkus.

Det cirkus fortsætter nu med endnu et skift i trænerboksen.

B.T. arbejder på en kommentar fra Holger Rune-lejren, der endnu ikke har meldt noget ud om planerne for Holger Rune endnu.