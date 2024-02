11 forskellige trænerkonstellationer på et år.

Det er de vilde tal, der vidner om en vaklende Holger Rune-lejr, som nu i lang tid har haft enorme problemer med at finde den perfekte træneropskrift for den danske tennisstjerne.

Senest hev man Roger Federers stjernetræner Severin Lüthi ind for en kort - og ufrugtbar - stund, og sådan en uro hører ingen steder hjemme i top-tennis, mener TV 2-ekspert Peter Bastiansen.

»Det er jo et cirkus, og det er ikke holdbart. I hvilken som helst sport er det jo useriøst at have så mange trænere.«

Foto: Pascal Guyot/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Pascal Guyot/AFP/Ritzau Scanpix

»Når man ser på de andre topspillere, så har de deres træner i mange år. Holger er den eneste i top 10, der nærmest skifter træner, som vi andre skifter underbukser,« lyder den benhårde analyse fra tenniseksperten, da B.T. foreholder ham avisens opgørelse.

Han peger på, at Holger Rune-lejren ikke har gjort sit forarbejde godt nok, når man har forsøgt at finde formlen for Rune, der blandt andet har haft Lüthi, Lars Christensen og Patrick Mouratoglou inde over trænergerningen det sidste år.

»Severin Lüthi er nok den største misforståelse, de har lavet. De gjorde ikke deres hjemmearbejde godt nok i forhold til, hvad hans tennisfilosofi er.«

»De har ladet sig forblænde af, at han har været sammen med Federer i mange år, men Holger er altså ikke Federer, og det bliver han aldrig. Deres personligheder er jo helt forskellige,« siger Bastiansen og uddyber om træneren, som Rune-lejren fortalte kom til på et forkert tidspunkt:

»Severin er en tennisprofessor, som er meget nørdet. Becker er mere enkel og det er simpelt, hvad han har implementeret. Rune har brug for en træner, der kan hjælpe med få ting, uden det bliver raketvidenskab, og der har scoutingen været forkert med Severin.«

»Da han var træner i Australian Open viste det sig, de ikke havde samme kemi og havde forskellige opfattelser af, hvordan man spiller tennis og hvordan man opfører sig.«

Efter afskeden med Severin Lüthi er Holger Runes trænerteam nu bestående af Kenneth Carlsen og tennislegenden Boris Becker.

Becker har været med siden oktober, mens Carlsen har trænet Rune som junior, været hans kaptajn på Danmarks Davis Cup-hold og i år været med som træner i både Brisbane og Montpellier, hvor Rune nåede finalen og semifinalen.

Dét er noget, som Bastiansen har fidus til - for det er strengt nødvendigt, at Holger Rune nu får ro omkring sig til at præstere.

Boris Becker fortsætter - i selskab med Kenneth Carlsen - som træner for Holger Rune. Foto: Dimitar Dilkoff/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Boris Becker fortsætter - i selskab med Kenneth Carlsen - som træner for Holger Rune. Foto: Dimitar Dilkoff/AFP/Ritzau Scanpix

»Det er meget afgørende, for Holger er en tryghedsnarkoman, der kan lide at være sammen med folk, han er tryg ved og har det godt med. Det er sådan, han præsterer bedst.«

»Jeg tror, at kombinationen med Becker og Carlsen er rigtig. De kender hinanden og kan noget forskelligt og er begge lavpraktiske i forhold til, hvad de vil have Holger til at gøre,« siger Bastiansen og tilføjer:

»Jeg krydser fingre for, at det samarbejde holder i mange år, for det er netop det, Holger har brug for.«

»Han arbejder lidt med sig selv for tiden og spiller ustabilt, men nu kommer der forhåbentligt ro på trænerfronten, og det har han behov for.«

Holger Rune trak sig forleden i semifinalen af Montpellier-turneringen, da han var bagud 3-6, 1-4.

I denne uge har den danske tenniskomet turneringsfri, inden han vender snuden mod Rotterdam, hvor Boris Becker gør ham selskab som ene træner.