Det er kun få uger, siden Holger Rune indgik et samarbejde med stjernetræneren Severin Lüthi.

Men nu er samarbejdet slut.

Det bekræfter den danske tennisstjernes mor og manager, Aneke Rune, til B.T.

»Timingen med Severin var helt klart ikke rigtig. Holger har brug for en træner der er hos ham hele tiden og en super coach. Det ville blive for få uger, Severin ville kunne dække til, der ville kunne komme med den kontinuitet, som Holger har brug for,« lyder det.

I stedet bliver Kenneth Carlsen en del af teamet omkring Holger Rune sammen med Boris Becker.

»Med konstallationen Boris og Kenneth får Holger det flow, han ønsker for sin udvikling og stabilitet. Boris og Kenneth har været i kontakt siden preseason, da Kenneth allerede var tænkt ind i trænerteamet. Og fremover vil majoriteten af alle de store turneringer være med begge trænere,« fortsætter Aneke Rune.

»For Holger er det helt rigtigt at udvide det planlagte samarbejde med Kenneth, som han også trænede med i flere perioder gennem juniortiden. Kenneth har et særdeles godt kendskab til Holgers spil og person og var med Holger senest i Brisbane, hvor Holger spillede sig i finalen med noget rigtig god tennis.«

»Vi er fine venner allesammen og man ved jo aldrig, hvordan fremtiden ser ud.«

Det var kort før jul, at Holger Rune-lejren meldte den massive oprustning ud, at de havde hyret Roger Federers tidligere træner Severin Lüthi.

Kort efter afslørede Lüthi selv, at Runes var ét af meget få navne, der stod på hans liste over spillere, han kunne tænke sig at træne.

Men dét samarbejde blev altså en meget kort fornøjelse.