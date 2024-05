Da kontrollanter fra Fødevarestyrelsen dukkede op ved Istanbul Bazar i det københavnske nordvestkvarter, blev der gjort noget af et fund på et lager.

Der fandt man nemlig to døde mus – i en limfælde.

Dét vækker forargelse hos Michael Carlsen, der er zoolog ved Dyrenes Beskyttelse, skriver KøbenhavnLIV.

I kontrolrapporten, som er fra 10. april og som udmundede i en sur smiley, lød det helt præcist:

»På lager ses der to døde mus i limfælde. Ligeledes ses der flere musefælder samt musekorn på lager.«

Men ifølge Michael Carlsen er det ulovlig at bruge den slags limfælder, som han kalder »dyremishandling«, hvor dyret ender med at sidde fast.

»Det er ren ondskab at bruge limfælder. Mus regnes ikke for noget særligt herhjemme, men faktisk er de på niveau med hunden, og dem ville man aldrig aflive på den måde. Jeg håber næsten, at det er af uvidenhed, at fælderne er sat op, for andet er for grimt,« siger han til lokalmediet.

I kontrolrapporten oplyses det, at virksomheden havde følgende bemærkning til fundene på lageret:

»Det lager anvender jeg ikke,« lød det.

B.T. har forsøgt at få en kommentar til sagen fra ejeren af bazaren – som tidligere hed Mix Bazar og har været genstand for flere negative smileyer – men det telefonnummer, der er opgivet på bazarens Facebookside, er ikke længere i brug. Der er heller ikke blevet reageret på en besked, som B.T. har sendt.

Til KøbenhavnLIV lyder det, at ejeren ikke ønsker at kommentere sagen.