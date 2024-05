'Kongehuset skal ikke være en del af jetsettet og må aldrig blive det.’ Sådan lød en ret opsigtsvækkende bemærkning fra prinsesse Benedikte tilbage i 2019.

Der blev spekuleret meget i, hvem prinsessen mon mente? Var det kong Frederiks kone, dronning Mary, som hun langede ud efter? B.T. har forsøgt at komme en forklaring nærmere.

I B.T.s royale podcast ‘Kongehuset bag kulissen’, der i denne uge handler om prinsesse Benedikte, falder snakken på netop den royale opsang.

Her fortæller journalist og forfatter Anne Sofie Kragh, der er forfatter til bogen ‘Benedikte – en kongelig prinsesse’ om, hvad prinsesse Benedikte mente med sit udsagn, som hun udtalte i netop den bog.

»Jeg synes jo egentlig, at hun sagde det meget klart – at det er vigtigt, at Kongehuset ikke blive ligestillet med filmstjerner,« siger Anne Sofie Kragh og forklarer, at prinsessen ikke bryder sig om at kongelige blive stoppet på den røde løber og bliver stillet spørgsmål som blandt andet, hvor de har købt deres tøj,

Hun fortæller videre, at prinsesse Benedikte også mente, at kongelige ikke skal gå i alt for ekstravagant og dyrt tøj.

Lyt med i ‘Kongehuset bag kulissen’, hvor du omkring 23 minutter inde i podcasten kan høre Anne Sofie Krags bud på, hvem prinsesse Benediktes opsang egentlig var adresseret til.

