Der stod kun meget få spillere på listen, men Holger Runes navn var et af dem, der kunne få stjernetræneren tilbage på banen.

Den mangeårige træner for Roger Federer, Severin Lüthi, er nu Holger Runes mand.

Det fortalte den danske komets mor og manager, Aneke Rune, onsdag til B.T., og det er ikke alle forundt at få en kapacitet som den 47-årige schweizer tilknyttet.

Hans meritter med legenden Federer taler for sig selv, og det har naturligt gjort ham meget kræsen.

»I de sidste par måneder har jeg tænkt meget på, hvordan jeg kunne fortsætte professionelt,« siger han til Berner Zeitung.

»På et tidspunkt skrev jeg en liste over nogle spillere, som jeg kunne forestille mig at vende tilbage til touren for at arbejde med. Det var en meget kort liste, men Holgers navn stod på den.«

TV 2's erfarne tennisekspert Peter Bastiansen forudser, at der kan opstå et dilemma med to så store ressourcer som Lüthi og Boris Becker på sindelinjen.

»Det har jo ikke været en succes med at have to trænere indtil videre, det må man jo nok slå fast. Det er der i hvert fald ikke kommet gode resultater af. I hvert fald ikke sidste år,« siger han til mediet og henviser til konstellationen med Runes mangeårige træner Lars Christensen og den franske stjerne Patrick Mouratoglou.

Severin Lüthi, der hjalp Federer fra 2007 til 2022, er mere optimistisk.

»Boris vil dække nogle turneringer, jeg vil være der for nogle, og for eksempel i Miami og Indian Wells kunne vi begge være der. Det afhænger altid af, hvad der er godt for spilleren.«

Lige nu gør Rune klar til den nye sæson, som i begyndelsen byder Brisbane International og senere Australian Open.