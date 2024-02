Holger Runes skifter trænerkonstellation cirka en gang om måneden, viser B.T.s opgørelse.

I enhver fodboldklub ville man kalde det et galehus, hvis man skiftede træner så ofte, men tennis er ikke fodbold, og Holger Rune er ikke alle og enhver.

Han er et toptalent, der stiler efter at nå til tops i en af verdens mest kompetitive individuelle sportsgrene, og derfor bliver der gjort alt for at finde den eller de rette trænere.

B.T.s opgørelse viser, at Holger Rune det seneste år har skiftet trænerkonstellation hele 11 gange, og hvert skift har haft sin egen forklaring, som enten det unge stjerneskud eller hans mor og manager, Aneke Rune, har måttet udlægge til den undrende omverden - altid med håb i stemmen om, at NU ville det blive godt.

Rune har haft meget uro på trænerfronten. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Rune har haft meget uro på trænerfronten. Foto: Bax Lindhardt

Tirsdag fortalte sidstenævnte, at Roger Federers tidligere træner Severin Lüthi var ude af billedet efter en kort tjans, mens Kenneth Carlsen nu på fast basis bliver en del af Runes hold.

»Med konstallationen Boris (Becker,red.) og Kenneth får Holger det flow, han ønsker for sin udvikling og stabilitet. Boris og Kenneth har været i kontakt siden preseason, da Kenneth allerede var tænkt ind i trænerteamet. Og fremover vil majoriteten af alle de store turneringer være med begge trænere,« lød det fra Aneke Rune til B.T.

Inden for det seneste år har også Patrick Mouratoglou og Lars Christensen været med i forskellige sammensætninger, ligesom Rune også har prøvet at være uden træner i turneringsammenhæng.

Men nu skal dét trænerteam altså snart sidde der, mener tennisekspert Michael Mortensen, der kommenterer for Eurosport.

Aneke og Holger Rune har skiftevis forklaret de mange skift. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Aneke og Holger Rune har skiftevis forklaret de mange skift. Foto: Bax Lindhardt

»Der er sket meget. Patrick var inde over, Lars røg væk, Becker kom med. Bagefter Severin. Det sender et signal til de andre på touren og trænere om, at man er lidt i vildrede,« siger han til Ritzau.

»Det er trist, at der har været så stor udskiftning, som man har set. Det skaber uro.«

Han er dog optimistisk på vegne af det nye team, hvor Carlsen også indgår, da den tidligere topspiller har et indgående kendskab til Rune og ser ud til at kunne inspirere ham. Læs mere om Carlsens tanker lige her.

Holger Runes næste opgave er ATP-turneringen i Montpellier, hvor han er topseedet.