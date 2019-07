Var det noget med et Wimbledon-trofæ til reolen derhjemme?

Så giver den tidligere tennisstjerne Boris Becker dig chancen.

Den 52-årige tysker er i så stor pengemangel, at han nu har sat en lang række af sine personlige ejendele fra en glorværdig tenniskarriere til salg.

Det melder flere engelske medier - heriblandt Sky News, der har talt med det auktionshus, hvor Boris Beckers ejendele er sat til salg.

Boris Becker i 1986 ved French Open - den eneste af de fire Grand Slams, han aldrig vandt. I 1985 vandt han Wimbledon i en alder af bare 17 år. Arkivfoto. Foto: STF Vis mere Boris Becker i 1986 ved French Open - den eneste af de fire Grand Slams, han aldrig vandt. I 1985 vandt han Wimbledon i en alder af bare 17 år. Arkivfoto. Foto: STF

Boris Becker havde for et par år siden en økonomisk nedtur, der gav ham en større milliongæld, så han i 2017 var ved at blive erklæret konkurs.

Dengang forsøgte han blandt andet at sælge sin bolig for omkring 44 millioner kroner, hvilket skulle have skåret noget af gælden væk.

Siden da har Boris Becker gjort forskellige forsøg på at komme til penge og udskyde en endegyldig konkursbegæring.

Eksempelvis var det netop at sætte en masse af tennisminderne og trofæer til salg ved auktion, hvilket der angiveligt var stor interesse for, men pludseligt blev det udskudt.

Flere af genstandene, der er blevet sat til salg - blandt andet Wimbledon-trofæet i midten. Foto: - Vis mere Flere af genstandene, der er blevet sat til salg - blandt andet Wimbledon-trofæet i midten. Foto: -

Det skyldtes, at Boris Becker havde skaffet sig en tjans som sportsambassadør i EU for Den Centralafrikanske Republik, hvilket skulle kunne give ham diplomatisk immunitet og dermed redde ham fra konkursbegæring.

Nu er tingene sat til salg igen, og ifølge The Sun kan du byde på forskellige ting, såsom Boris Beckers ring fra tennissportens internationale Hall of Fame, hans Wimbledon-trofæ fra 1985 samt nogle semifinale- og andenplads-trofæer og medaljer fra Wimbledon.

»Vi anser dette som en engangsmulighed for at købe trofæer, der bliver uddelt til vindere at prestigefyldte turneringer som Wimbledon, Davis Cup og U.S. Open samt en International Tennis Hall of Fame-ring. Sådanne eksempler ses sjældent til salg på det åbne marked,« siger auktionshuset Wyles Hardy and Co til Sky News.

I alt er 82 Boris Becker-genstande sat til salg, og auktionshuset forventer at hente omkring 250.000 pund til sammen, hvilket svarer til omkring to millioner kroner. Mest forventes man at hente på Boris Beckers eneste U.S. Open-trofæ fra 1989, som man regner med går til cirka 300.000 kroner.