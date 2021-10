Det er ikke bare på banen, der er drama mandag aften, hvor AaB møder Viborg i Superligaen.

For allerede inden kampen blev fløjtet i gang, havde AaB-fansne budt de grønklædte fans af modstanderholdet velkommen på den mest usmagelige måde.

Her blev Viborg-fansnes bus angrebet med sten, så en rude i bussen blev knust.

Det bekræfter Viborgs FFs presseansvarlige Nikolaj Kristensen overfor B.T., der på nuværende tidspunkt ikke har yderligere oplysninger om sagen.

På Twitter skriver flere bruger om hændelsen. Blandt andet Emil Horn der sarkastisk proklamerer, at det er 'hyggeligt at være på besøg i Aalborg' og ledsager sit tweet med et billede af en knust rude på Viborg-fansnes bus.

Hyggeligt at være på besøg i Ålborg #aabvff pic.twitter.com/QOb1yCGH5E — Emil Horn (@emilhorn9) October 25, 2021

Det er ikke første gang i denne sæson, at der er blevet kastet med sten mod en fanbus.

Tilbage i august var det FC Midtjyllands fans, der blev angrebet med sten, da de 29. august var på besøg i Brøndby.

B.T har forsøgt at få en kommentar fra Nordjyllands Politi, men de er ikke vendt tilbage på henvendelsen.

Opdateres...