Der var inviteret til gratis folkefest på Ceres Park mandag aften, da den stod på den jyske klassiker mellem AGF og AaB.

Men selv om det endte med en sejr på banen og jubel på tribunerne, så var stemningen en noget anden udenfor stadion.

Her kunne B.T. fortælle om flere hundrede tilskuere, der måtte vente forgæves og aldrig nåede at opleve kampen på stadion, selv om de både var kommet i god tid og havde sikret sig billet.

Tirsdag eftermiddag kommer AGF for første gang med deres forklaring på, hvorfor det endte i kaos.

»Forklaringen er, at der kom rigtig mange mennesker, og det var rigtig dejligt. Vi havde ekstra billetter ude, fordi der traditionelt er nogen, der ikke kommer,« fortæller publikumsansvarlig hos AGF Morten Lerke til B.T og tilføjer:

»Da vi rundede 19.000 tilskuere, der lukkede vi dørene. Dem, der desværre ikke kunne komme ind, havde vi et alternativ til i form af storskærm i Tivoli. Om vi kommer til at lave det igen, det ved jeg ikke. Vi er ikke afskrækkede.«

Hvor mange billetter havde I sat til salg?

»Det holder vi for os selv. Det er et internt tal.«

Hvorfor holder I det internt?

»Når man gør sådan noget her. Så har man lidt ekstra billetter ude, det kender vi også fra flybranchen. Men vi holder tallet for os selv.«

AGF havde forud for kampen forbeholdt sig ret til at afvise flere tilskuere, når den maksimale kapacitet var nået. Og meldingerne i timerne efter kampen var, at det var gået ud over flere hundrede håbefulde fans.

Har I tal på, hvor mange der kom forgæves?

»Jeg har ikke det konkrete tal, men jeg vil skyde på, det var omkring 1000. Flere af dem gjorde brug af vores storskærmsarrangement i Tivoli.«

Flere af de fans, der blev nægtet adgang, var sæsonkortholdere – altså fans, som i forvejen havde betalt for at få adgang til kampen.

Hvad vil I gerne sige til de sæsonkortholdere, der blev nægtet adgang?

»Alle vores sæsonkortholdere skulle have adgang. Det beklager vi. Vi tager en dialog med dem hver især. Vi vil meget gerne undskylde overfor vores sæsonkortholdere.«

Hos B.T. har man kunnet læse om flere børnefamilier, der ikke fik adgang til kampen. Hvad vil I gerne sige til dem?

»Vi er rigtig kede af, at der er nogen, der har en dårlig oplevelse. Vi er virkelig kede af dem, der har kørt langt og ikke kom ind. Det har ikke været hensigten at skuffe nogen. Men vi har kommunikeret det ud. Vi har skrevet, folk skulle komme i god tid, og at vi ville lukke dørene. Og for dem, der så ikke kom ind, havde vi et rigtig godt alternativ med Tivoli.«

I 2019 i jeres kamp mod Silkeborg måtte I også afvise fans ved indgangen, og nu sker det igen. Hvordan forhindrer I det i fremtiden?

»Vi er ved at evaluere på, hvad vi kunne have gjort anderledes. Men jeg synes, det gik godt. Jeg er ked af det med sæsonkortholderne. Målet var at skabe en fodboldoplevelse for 19.000 mennesker, og det lykkedes, og der er du altså nødt til at have flere end 19.001 billetter ud.«

Det var Aros Forsikring, der havde købt billetterne til kampen for at invitere aarhusianerne og østjyderne gratis til fodbold.

Tidligere tirsdag fortalte de B.T., at de ville indkalde AGF til hastemøde.

Aros Forsikring har ingen kommentarer, før mødet har fundet sted, oplyser de, men fortæller, at det er så vigtigt, at det er nødvendigt, det bliver holdt tirsdag.