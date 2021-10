Tribunerne glødede, da 19.000 fans var mødt frem for at hoppe og heppe i kampen mellem AGF og AaB.

Uden for var stemningen dog lidt en anden. Her stod 11-årige Xander Nordendahl klar med flag, blå og hvid paryk og iklædt AGF-tøj. Men øjnene lyste ikke op af spænding og forventning, tværtimod.

Xander Nordendahl og hans mor havde nemlig fået klar besked fra ved indgangen: Der er ikke plads, I kommer ikke ind.

Den besked fik de – og de mener, at et par tusinde andre gik derfra med samme besked.

De havde ellers bestilt billet allerede den dag, AGF frigav dem. De gratis billetter skulle samle hele Xander Nordendahls fodboldhold. Nu sad de inde på tribunen og heppede, mens han stod uden for i den silende regn.

De havde ikke kunnet finde parkering og var derfor kommet lidt senere.

»De havde snakket meget om den kamp og glædet sig. Så han følte sig lidt snydt, da vennerne sendte billeder derinde fra. Han var sur og sagde, ‘det kan de ikke være bekendt’,” siger Xanders Nordendahls mor, Kamilla Nordendahl.

Kamilla og Xander Nordendahl måtte i stedet se kampen fra stuen i Hjortshøj. Foto: Privat

En af de andre forældre forsøgte ellers at spørge, om hun ikke måtte lave en byttehandel – hun gik ud, Xander Nordendahl kom ind, men det kunne altså ikke lade sig gøre.

Kamilla Nordendahl vidste ikke, at der var en chance for, at de ville blive afvist.

»Jeg havde slet ikke tænkt over, at de ville frigive flere billetter, end der var plads til,« siger hun.

Først halvvejs hjemad opdager familien, at der var sat storskærm op i Tivoli Friheden, hvor kampen kunne ses.

Hvad tænker du om, at så mange er gået forgæves til kampen?

Xander Nordendahl var dog ikke det eneste barn, der måtte gå skuffet fra kampen mellem AGF og AaB. Benjamin Chortsen og hans far, Heine Chortsen var også mødt op klar til at heppe og hygge.

De var kørt hele 125 kilometer for at se kampen med et vennepar og deres søn, og de stod i kø, da indgangen blev lukket. Også de kunne derfor følge med i billeder, da sønnens ven allerede var lukket ind.

Heine og Benjamin Chortsen så i stedet kampen på storskærmen i Tivoli Friheden – selvom denne gik ud flere gange. Foto: Privat

»I stedet stod vi i Tivoli Friheden og blev dejligt våde, og skærmen gik hele tiden ned,« fortæller Heine Chortsen.

Han er i det hele taget meget skuffet over udfaldet af aftenen.

»Min søn på 8 år var kørt hele vejen fra Aalborg og havde glædet sig meget til at se kampen og være sammen med sin ven. Han var rigtig skuffet,«

Han fortæller videre, at han har set mindst tre børn, der græd uden for og mange forældre, der forsøgte at forklare, at det alligevel ikke blev til en tur i Ceres Parken i aften.

Også Kasper Gottlieb nåede at runde Tivoli Friheden, inden han opgav, da skærmen gik ud, og han derfor gik hjem.

Kasper Gottlieb er normalt glad for at følge AGF rundt, men her til aften gik han forgæves. Foto: Privat

Han fortæller, at de stod ude foran Ceres Parken over en time før kampstart i silende regn i en kø, der nærmest ikke rykkede sig.

»Da vi så bliver afvist, går vi ind på hjemmesiden og ser, at vi stadig kan købe billet 5-10 minutter inden kampstart. Men da vi så går over til den tribune, bliver vi igen afvist. Det er pinligt,« siger han.

Også flere sæsonkortholdere oplevede i løbet af aftenen at blive afvist.

AGF skriver på deres Facebook-side, at de havde varslet for risikoen mod at gå forgæves.

Til sæsonkortholdere skriver de desuden:

»Det er kommet os for øre, at nogen sæsonkortholdere ikke har kunnet komme ind til dagens kamp. Det er en beklagelig fejl, som vi undskylder dybt. Alle sæsonkortholdere har kunnet kommet ind – man kan stadig komme ind via B3-B6. De berørte sæsonkortholdere må meget gerne kontakte os i morgen.«