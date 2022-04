Planen er klar: Der venter FC København en travl transfersommer, hvor millionerne skal have ben at gå på.

Det ambitiøse storhold i Superligaen skulle nemlig allerede nu have udpeget tre store profiler, som sportschef Peter Christiansen skal sætte jagten ind på, når transfersæsonen indledes 1. juli.

Det kan man høre i denne uges udgave af B.T.-podcasten 'Transfervinduet'.

For nylig har Peter Christiansen luftet, i Discovery-programmet 'Købmændenes Klub', at FC København har i sinde at hente et stort navn, der vil vække opsigt, som forstærkning til truppen til sommer.

Foto: Bo Amstrup Vis mere Foto: Bo Amstrup

Og nu har 'Transfervinduet' altså yderligere erfaret og kan specificere, at Peter Christiansen skulle have tre potentielle nye Superliga-stjerner i kikkerten.

Et muligt transfer-emne for FC København til sommer kunne derudover være Viktor Claesson, som netop er kommet til klubben, og som skal spille sæsonen færdig for Løverne.

Den svenske landsholdsspiller og FCK har ikke en option på at forlænge aftalen, hvilket der ellers har været rygter om, erfarer 'Transfervinduet', som kan fortælle, at parterne vil se hinanden an i resten af sæsonen og derefter sætte sig sammen for at se, om en permanent aftale kunne komme på tale.

Lyt til denne uges udgave af 'Transfervinduet' herunder eller se videoen herover.