Et nyt studie tyder på, at der er hidtil ukendte risici ved at tage visse former for hormonmedicin.

Studiet, der er udført af franske forskere, viser nemlig, at flere typer hormonmedicin øger risikoen for at udvikle en speciel type hjernesvulst.

Det drejer sig om flere typer hormonmedicin, der blandt andet bruges som prævention, og til behandling af endometriose.

Mere konkret drejer det sig om en øget risiko for at udvikle hjernetumorer.

Der er tale om en type hjernesvulst, der kaldes et meningeom. Svulsten dannes af arvæv rundt om hjernen, og indeholder i langt størstedelen af tilfældene ikke cancer. Det skriver det britiske medie The Guardian.

For studiet viser nemlig, at patienter der i længere tid bliver behandlet med flere medikamenter - medicin der indeholder visse progestogener - har øget risiko for at udvikle hjernesvulsten.

Det er i forvejen kendt, at visse medicintyper med høje doser af progestogener øger risikoen for at udvikle hjernesvulsten. Men i det nye studie tilføjes otte medikamenter til listen.

Men selvom studiet viser, at personer der bruger medicinen har øget risiko for udvikling af svulster, understreger en ekspert ifølge The Guardian, at brugere af hormonmedicin ikke bør blive bekymrede, da risikoen for at udvikle hjernesvulsten selv med medicinen er »ekstremt lille«.

Til The Guardian udtaler professor og kræftforsker ved Cambridge Universitet Paul Pharoah da også, at det er vigtigt at notere sig, at der ikke er tale om den medicin der hyppigt bruges som prævention, og at de hyppigst anvendte p-piller ikke øger risikoen for hjernesvulster.

»Det er vigtigt at kvinder ikke stopper med at bruge deres p-piller uden først at tale med deres læge,« siger han.