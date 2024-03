To trafiklys er gået ud midt i København efter et uheld torsdag aften.

Det oplyser vagtchef hos Københavns Politi Esben Godiksen til B.T.

»Der er en, der er kørt ind i et skilt – og det giver noget trafikkaos derude,« siger han.

Det er lyskryds ved Vibenshus Runddel ved Jagtvej/ Lyngbyvej og Jagtvej/ Øster Allé, hvor der lige nu hverken vises rødt, gult eller grønt for de passerende bilister.

Vagtchefen oplyser, at man har sendt en motorcykelbetjent ud for at få styr på trafikken.

»Der er umiddelbart ingen tilskadekomne,« siger Esben Godiksen.

Opdateres.