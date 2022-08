Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En iskold øl eller læskedrik er lige sagen her om sommeren – især disse dage, hvor temperaturen nærmer sig de 30 grader mange steder.

Men hos en lokal købmand er øllene ikke så kolde, som de plejer. Ikke af lyst, men af nød.

René Sørensens elregning for juli måned lød på 31.000 kroner – eller næsten en fordobling af, hvad købmanden i Kølkær ved Herning måtte af med i samme måned sidste år, skriver TV 2.

Prisstigningen er så voldsom, at den har givet René Sørensen økonomiske problemer

»Vi kan ikke lige pludselig tjene 20.000 kroner ekstra hjem på en måned. Hvis vi kunne det, havde vi gjort det for længe siden,« siger han til TV 2.

Derfor har han følt sig nødsaget til at ændre temperaturen i sine køleskabe.

Hvor øl, sodavand og andre kølige forfriskninger før blev opbevaret ved tre grader, er temperaturen i køleskabene nu fem grader.

På den måde sparer René Sørensen lidt på elregningen.

Synes du, små butikker skal kompenseres for de stigende el-priser i stil med den varmecheck mange danske husstande har modtaget?

Onsdag modtog over 400.000 danske husstande en varmecheck på 6.000 kroner, og Leif Wilson, som er slagtermester i Assens, formand for brancheorganisationen Fødevaredanmark og også selv kæmper med de store stigninger i elpriserne, mener, at de hårdt trængte små butikker burde få en lignende håndsrækning.

Men det er hverken regeringen, Venstre eller Konservative parat til at give dem lige nu.

Også helt almindelige danskere må gnide sig en ekstra gang i øjnene, når de ser deres el-, gas- eller varmeregning.

Michael Plambech fra Frederiksværk frygter, at prisstigningerne ender med at koste ham og familien huset. Det kan du læse mere om her.