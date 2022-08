Lyt til artiklen

Over 400.000 husstande, som har været ramt af høje varmeregninger, har i dag fået en kontant indsprøjtning på 6.000 kroner.

Det oplyser Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse.

I alt udbetales der 2,4 milliarder kroner til danskere, som har oplevet store stigninger på varmeregningen.

»Det er godt nyt, at pengene nu kommer ud og hjælper danskere, der har været hårdt ramt af høje energipriser,« siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S).

»Jeg er glad for, at vi sammen med ansvarlige partier kunne sikre en økonomisk håndsrækning til over 400.000 danske husstande. Det skal hjælpe på varmeregninger i en tid, hvor krigen i Ukraine er med til at holde priserne oppe,« fortsætter han.

Det er imidlertid ikke alle danske husstande, som modtager varmechecken – ej heller alle dem, der har oplevet en voldsom stigning på varmeregningen.

For at kunne modtage håndsrækningen på de 6.000 kroner, skal personerne i husstanden have en samlet indkomst på under 706.000 kroner før arbejdsmarkedsbidrag.

Lever din husstand op til det, vil I modtage varmechecken hvis:

Husstanden opvarmes af gasfyr

Husstanden ligger i et fjernvarmeområde med en gasandel over 65 procent eller en kombination af gas og varmepumper, der giver samme prisstigninger

Husstanden opvarmes med el-radiatorer eller varmepumper som primær varmekilde med en tilsvarende prisstigning

Aftalen om en varmechecken blev indgået med SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Frie Grønne, Kristendemokraterne og Alternativet.

Det er den ældste person i husstanden, som har modtaget varmechecken på de 6.000 kroner.